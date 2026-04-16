Alistan denuncia contra Luz María Múnera por posible intervención ilegal a Nueva EPS

Siguen las reacciones por la denuncia que llegó a la Procuraduría General de la Nación por la presunta intervención ilegal contra la Nueva EPS. La superintendente de Salud adhoc, Luz María Múnera, está bajo los reflectores del país, pues los hechos mencionados señalan que habría incurrido en irregularidades para tomar esa decisión. Al respecto, el representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) anunció acciones legales tras esa revelación, que fue dada a conocer por Caracol Radio. Le puede interesar: Intervención del Gobierno a Nueva EPS habría sido ilegal, según superintendentes y soportes. “Por hacerle caso a ciegas a Gustavo Petro la Super Ad-Hoc Luz María Múnera habría violado la ley y se metió en un problema penal y disciplinario”, aseguró el congresista en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Forero también le pidió a Múnera pronunciarse por esos señalamiento y anunció que “denunciaremos a esta señora a la justicia y le pedimos a la Procuraduría que proteja a los funcionarios que denunciaron de las retaliaciones del gobierno. Con la salud no se juega”.

Vale recordar que una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría advirtió que el Gobierno Nacional se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento interno para iniciar la intervención a esa entidad. Puede leer: De médicos especialistas a un exalcalde lleno de investigaciones: los cinco superintendentes de la Petro-salud

Cuatro hechos involucran a Múnera con posibles irregularidades cometidas en la prórroga de la intervención forzosa para administrar contra la Nueva EPS por un año más. El primero, según un documento de la Procuraduría fechado el pasado 14 de abril, la funcionaria habría tomado la decisión de intervenirla sin cumplir ninguno de los pasos requeridos.

Esto último significa que la decisión no habría contado ni realizado ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud; no solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento; no incluyó información complementaria a los dos documentos mencionados en los puntos anteriores; finalmente, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superslaud, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad. Por otro lado, la superintendente adhoc habría expedido la resolución con la prórroga en la que consignó una versión de los hechos que no corresponde con lo que realmente ocurrió en la reunión del Comité de Medidas Especiales. Hasta el momento, Luz María Múnera no se ha pronunciado por estos hechos. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué es polémica la intervención de Nueva EPS? Porque una denuncia asegura que no se cumplieron los requisitos legales ni técnicos para tomar la decisión. ¿Quién es Luz María Múnera? Es la superintendente de Salud adhoc ¿Qué puede pasar tras la denuncia? La Procuraduría podría abrir investigaciones disciplinarias y determinar si hubo irregularidades.