Intervención del Gobierno a Nueva EPS habría sido ilegal, según superintendentes y soportes

Nueva EPS, una de las más grandes del país con más de 11 millones de afiliados, duró dos años bajo el control del Gobierno Nacional. Según registros, la deuda creció más del 24% a pesar de que, supuestamente, en manos del Ejecutivo aquel hueco se saldaría. Sin embargo, eso ya no es lo único preocupante.

Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, el Gobierno se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento de la entidad para iniciar una intervención.

La denuncia, revelada por Caracol Radio, la Superintendencia señaló que la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, ignoró cuatro vitales pasos que estipulaban los conductos regulares antes de iniciar una intervención.

1. No habría contado, ni realizado, ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.

2. No solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento.

3. No incluyó información complementaria a los dos documentos previamente mencionados en el punto 1 y 2.

4. En la resolución, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superintendencia, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad.

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Los funcionarios de la Superintendencia también alegaron que hubo una tergiversación de las recomendaciones del Comité de Medidas Especiales ya que, la resolución de intervención a la Nueva EPS afirma que el Comité recomendó la toma de posesión inmediata de la entidad.

Sin embargo, la denuncia señala que en la sesión del 10 de abril ocurrió lo contrario: los miembros del Comité recomendaron por unanimidad no adoptar una nueva medida de intervención forzosa, por lo que se alega que la resolución consignó una versión falsa de los hechos para justificar la decisión.