Florentino Pérez anunció a José Mourinho como el nuevo entrenador principal del Real Madrid si gana elecciones

El presidente en funciones del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que fichará al defensa francés Ibrahima Konaté y al entrenador portugués José Mourinho si gana las elecciones del Real Madrid este domingo 7 de junio.
“Si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo, como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada”, dijo Pérez en una entrevista con el diario As.
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De materializarse el fichaje, Konaté llegaría libre al Real Madrid después de dejar el Liverpool esta temporada, tras cinco años en el club inglés.