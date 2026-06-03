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Florentino Pérez anunció a José Mourinho como el nuevo entrenador principal del Real Madrid si gana elecciones

Así mismo, anunció al defensa francés Ibrahima Konaté si gana las elecciones de este domingo 7 de junio.

  • Florentino Pérez sostuvo que si gana las elecciones en el Real Madrid, este domingo 7 de junio, ya tiene listo a José Mourinho y al defensor francés Ibrahima Konaté. FOTO GETTY
    Florentino Pérez sostuvo que si gana las elecciones en el Real Madrid, este domingo 7 de junio, ya tiene listo a José Mourinho y al defensor francés Ibrahima Konaté. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El presidente en funciones del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que fichará al defensa francés Ibrahima Konaté y al entrenador portugués José Mourinho si gana las elecciones del Real Madrid este domingo 7 de junio.

“Si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo, como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada”, dijo Pérez en una entrevista con el diario As.

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De materializarse el fichaje, Konaté llegaría libre al Real Madrid después de dejar el Liverpool esta temporada, tras cinco años en el club inglés.

El central internacional francés, que disputará el Mundial con su selección, decidió no renovar con los Reds al finalizar su contrato.

“Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar también si sigo al frente del Real Madrid”, añadió el mandatario blanco, que tuvo una primera etapa de presidente de 2000 a 2006 y una segunda, la actual, que dura desde 2009.

“(José) Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes”, aseguró, confirmando la llegada del portugués como entrenador para el equipo merengue si revalida la presidencia.

Poco antes, la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Pérez había anunciado la llegada de Mourinho si el mandatario gana las elecciones.

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“Mourinho es uno de los grandes entrenadores del mundo y fue muy importante para el Real Madrid en la época en la que estuvo con nosotros”, recuerda Pérez, en esta entrevista que publica As en su edición en línea en la noche de este miércoles.

“Fue el entrenador de aquella famosa Liga de los récords”, añadió, en referencia a la temporada 2011/2012 cuando el Real Madrid ganó el torneo doméstico como el primer equipo en alcanzar el récord de los 100 puntos.

“Le dio al equipo unos niveles de competitividad muy altos y aquello fue muy importante para todo lo que se consiguió después”, insistió Pérez.

El actual presidente del Real Madrid lanzó sus anuncios en Instagram y en As, casi al mismo tiempo que su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, anunció en la televisión Antena 3, que si es presidente fichará a los jugadores del Manchester City Erling Haaland y Rodrigo Hernández “Rodri”.

“Yo les aseguro (a los socios del Real Madrid) que tendremos una gran plantilla y un equipo muy fuerte, con nuevas incorporaciones”, aseguró Pérez, asegurando que Vinícius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham van a seguir en el Real Madrid.

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“Vini es uno de los mejores jugadores del mundo y está encantado de ser jugador del Madrid”, explicó el mandatario merengue, insistiendo en que hay tiempo para su renovación.

También elogió a Mbappé, del que aseguró que “nadie debería discutir la dimensión de un jugador tan extraordinario. Nos va a dar mucho y seguro que triunfará en el Real Madrid”.

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