Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Creciente de quebrada en Andes obligó a evacuación preventiva del corregimiento Santa Inés

Las autoridades hicieron un llamado urgente a las comunidades de las zonas ribereñas aguas abajo, incluyendo el resguardo Karmata Rúa y las veredas Las Mercedes y La Arenera para que estuvieran atentos a la avalancha que ya bajaba.

  • Así quedó la zona de Santa Inés tras la borrasca que lo afectó este tres de junio. FOTO: imagen tomada de redes.
    Así quedó la zona de Santa Inés tras la borrasca que lo afectó este tres de junio. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una avenida torrencial registrada en el corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes, causó tremendo susto en la tarde de este miércoles 3 de junio en dicho territorio.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes informó que se emitió una alerta preventiva para que los ribereños evacuaran preventivamente los alrededores de la quebrada Santa Bárbara ante la magnitud del evento.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los habitantes del corregimiento de Santa Inés y a las comunidades de las zonas ribereñas aguas abajo, incluyendo el resguardo Karmata Rúa, y las veredas Las Mercedes y La Arenera, para que estuvieran atentos a la avalancha que ya bajaba.

Lea también: Bomberos de Bello completan cuatro días combatiendo quema no controlada

También se solicitó a la población identificar rutas de evacuación y desplazarse hacia lugares seguros en caso de que las condiciones lo requirieran, debido al riesgo de nuevas crecientes en el cauce de la Santa Bárbara.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar acercarse a puentes, quebradas, o al río San Juan —donde desembocan las aguas del afluente— ya que hasta allí está llegando mucha gente a tomar fotos y videos del evento, debido al alto peligro que esto representa.

De manera extraoficial se ha comentado de 21 viviendas inundadas junto a dos negocios y el templo de Santa Inés así como la escuela. También aparecen dos puentes veredales destruidos, el de La Borraja y La Pobre, y dos casas arrasadas; así como 12 veredas incomunicadas por la caída de las estructuras. Además, dos casas quedaron “aisladas” en medio de la fuerte corriente.

Las autoridades continúan en monitoreo permanente de la emergencia mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en el corregimiento Santa Inés de Andes este 3 de junio?
Una avenida torrencial en la quebrada Santa Bárbara generó una emergencia que obligó a evacuar preventivamente varias zonas del corregimiento Santa Inés. Las autoridades activaron alertas ante el riesgo de nuevas crecientes y afectaciones aguas abajo.
¿Cuáles fueron los daños que dejó la creciente de la quebrada Santa Bárbara en Andes?
Los reportes preliminares indican viviendas inundadas, dos puentes destruidos, afectaciones en una escuela y un templo, además de varias veredas incomunicadas. Las autoridades continúan verificando el alcance real de los daños.
¿Por qué las autoridades pidieron alejarse de puentes, quebradas y del río San Juan?
Porque las crecientes súbitas pueden generar avalanchas, arrastre de material y colapso de estructuras. Permanecer cerca de estos puntos durante una emergencia aumenta significativamente el riesgo para la vida.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos