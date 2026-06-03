Creciente de quebrada en Andes obligó a evacuación preventiva del corregimiento Santa Inés

Una avenida torrencial registrada en el corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes , causó tremendo susto en la tarde de este miércoles 3 de junio en dicho territorio.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes informó que se emitió una alerta preventiva para que los ribereños evacuaran preventivamente los alrededores de la quebrada Santa Bárbara ante la magnitud del evento.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los habitantes del corregimiento de Santa Inés y a las comunidades de las zonas ribereñas aguas abajo, incluyendo el resguardo Karmata Rúa, y las veredas Las Mercedes y La Arenera, para que estuvieran atentos a la avalancha que ya bajaba.

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También se solicitó a la población identificar rutas de evacuación y desplazarse hacia lugares seguros en caso de que las condiciones lo requirieran, debido al riesgo de nuevas crecientes en el cauce de la Santa Bárbara.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar acercarse a puentes, quebradas, o al río San Juan —donde desembocan las aguas del afluente— ya que hasta allí está llegando mucha gente a tomar fotos y videos del evento, debido al alto peligro que esto representa.