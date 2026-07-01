Denuncian que Asmet Salud, manejada por el Gobierno, le pide sobornos a proveedores

Las sombras de presunta corrupción están encima de una de las entidades promotoras de salud (EPS) que fue intervenida por la Superintendencia de Salud en los últimos cuatro años. Se trata de Asmet Salud, manejada por el Gobierno Petro desde mayo de 2023, en donde se conoció una denuncia penal por un presunto esquema de cobros de sobornos a clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud para agilizar el pago de obligaciones pendientes.
La denuncia señala que funcionarios de la entidad y personas externas habrían solicitado comisiones de entre el 15 % y el 16 % a cambio de facilitar desembolsos a prestadores. Incluso, algunos acreedores habrían tenido que pagar para conocer el estado de sus cuentas y la fecha estimada de los giros, según informó la Unidad Investigativa de Caracol Radio.
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El caso se conoce en un contexto de dificultades económicas para Asmet Salud, cuyos pasivos superan los $2,4 billones. A pesar de la intervención, los informes oficiales evidencian un deterioro financiero y operativo que ha motivado nuevas alertas de los organismos de control.