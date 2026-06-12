Minsalud extendió la intervención a Asmet Salud EPS y completará así cuatro años

El Ministerio de Salud decidió prolongar la intervención forzosa administrativa contra la EPS Asmet Salud, una medida que vencía el 11 de junio de 2026. Con la nueva resolución, el control del Gobierno frente a la aseguradora se extenderá hasta el 12 de junio de 2027 o antes si así lo determina la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con lo establecido en la resolución 239 de 2026, el ente de vigilancia identificó que, según sus criterios, los compromisos fijados en el plan de mejoramiento de la EPS no se han cumplido en su totalidad.
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El Minsalud también advirtió sobre persistentes dificultades en el acceso oportuno a los servicios médicos por parte de los usuarios. A esto se suman el desempeño desfavorable en los indicadores de atención, así como fallas en la gestión del riesgo en salud y en el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos.