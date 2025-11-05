Estas son las deudas de 2 EPS intervenidas con el Instituto Nacional de Cancerología

A las cuestionadas intervenciones contra las entidades promotoras de salud (EPS) le salen cada vez más patas. Unas cifras del Instituto Nacional de Cancerología advierten la situación que pasa esa entidad por cuenta de la cartera (deuda) que acumulan algunas aseguradoras que están bajo el control del Gobierno, mediante la superintendencia del ramo. De acuerdo con las cifras reveladas por el representante a la Cámara Andrés Forero (quien las obtuvo tras enviar un derecho de petición), cinco EPS han incrementado sus deudas con ese Instituto en el período comprendido entre marzo de 2024 y marzo de 2025.

Le puede interesar: Minsalud advierte que superintendente tiene “causal de impedimento” con Nueva EPS . En el caso de Famisanar (intervenida en septiembre de 2023), el aumento de la cartera en ese período de tiempo fue del 55 % por un incremento de $18.949 millones debido a que “los valores facturados han aumentado y el recaudo ha disminuido”, según consigna el Instituto. Por su parte, Emssanar (intervenida en junio de 2022) tuvo una disminución del 33 % en su cartera, pues bajó en $337 millones porque “los valores facturados han disminuido toda vez que a la fecha no hay contrato vigente”.

La evolución de Savia Salud (intervenida en junio de 2023) ha representado un incremento de $251 millones, lo cual representa un aumento del 240 % a raíz de que “los valores facturados han aumentado y el recaudo ha disminuido”. Con Sanitas (intervenida en abril de 2024) redujo la deuda en $1.533 millones, lo cual representa una disminución del 19 %, ya que “los valores pagados han sido superiores a los facturados”, según la institución. Entre tanto, la cartera de Asmetsalud (intervenida en mayo de 2023) aumentó en $9.978 millones, que representa una variación del 403 %. “Esto obedece a que los valores pagados han sido superiores a los facturados”, dice la respuesta al derecho de petición.

Nueva EPS y Coosalud: casos preocupantes

Las cifras de Nueva EPS (intervenida en abril de 2024) advierten que entre enero de 2024 y marzo de 2025 su cartera con el Instituto se ha incrementado en $47.984 millones, que representa un aumento del 107 %. “Esto obedece a que los valores facturados han aumentado y el recaudo ha disminuido”, explicó la entidad.

De igual manera, agregó que antes de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud el promedio de giros era de $7.500 millones y el valor promedio que se está girando después de esa medida (abril de 2024) es de $5.500 millones. Según esa institución, esto hace que la cartera mes a mes esté en aumento. Lo preocupante de esos datos es que el aumento del 175 % en las deudas superiores a 361 días (casi un año), puesto que pasó de $6.169 millones en marzo de 2024 (un mes antes de la intervención) a $16.995 millones en septiembre de 2025 (el corte de fecha solicitado por Forero). Por otra parte, la cartera de Coosalud (intervenida en noviembre de 2024) entre enero de 2024 y marzo de 2025 se ha incrementado en $5.794 millones. Esa cifra representa, según el Instituto Nacional de Cancerología, un aumento del 1.698 % debido a que “los valores facturados han aumentado y el recaudo a disminuido”.