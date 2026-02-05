Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep

El equipo técnico del Banco de la República proyecta un frenazo duro de la economía colombiana a partir del segundo semestre de 2026, con efectos que se extenderían durante 2027.
El diagnóstico parte de un cambio abrupto del ciclo económico: Colombia pasará de un auge del consumo privado y público, calificado como insostenible, a un proceso de ajuste para corregir excesos inflacionarios de demanda.
Así lo resumió Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana: “Pasaremos de un auge insostenible en el consumo privado (y público) a un ajuste de los inflacionarios excesos de demanda”.
En su lectura, las subidas de tasas, incluida la de 100 puntos básicos en enero y las que vienen, marcarán un punto de quiebre. “La tendencia del crecimiento cambia de forma brusca a mediados de año”, advirtió.
Entérese: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo