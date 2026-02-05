Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep

El equipo técnico del Banco de la República proyecta un frenazo duro de la economía colombiana a partir del segundo semestre de 2026, con efectos que se extenderían durante 2027. El diagnóstico parte de un cambio abrupto del ciclo económico: Colombia pasará de un auge del consumo privado y público, calificado como insostenible, a un proceso de ajuste para corregir excesos inflacionarios de demanda. Así lo resumió Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana: “Pasaremos de un auge insostenible en el consumo privado (y público) a un ajuste de los inflacionarios excesos de demanda”. En su lectura, las subidas de tasas, incluida la de 100 puntos básicos en enero y las que vienen, marcarán un punto de quiebre. “La tendencia del crecimiento cambia de forma brusca a mediados de año”, advirtió. Entérese: Tasa de interés del Banrep volvió a niveles de hace 15 meses: así le pegará a su bolsillo

Inflación y tasas de interés, el núcleo del problema en Colombia

En su más reciente Informe de Política Monetaria, socializado en la tarde de este 5 de febrero, el Banco de la República prevé que la inflación aumente al 6,3 % en 2026 y luego descienda al 3,7 % en diciembre de 2027. Ese comportamiento se daría en un entorno de excesos de demanda, buen crecimiento económico, altos niveles de empleo y mayores costos laborales durante 2026, factores que mantienen viva la presión inflacionaria. Leonardo Villar, gerente del Emisor, fue explícito sobre el costo de las decisiones que se avecinan. “Medidas complejas y dolorosas, pero necesarias... y serán necesarias aún más”, afirmó. Subrayó que el mandato constitucional del Banco de la República de preservar el poder adquisitivo de la moneda obliga a tomar decisiones impopulares, orientadas a proteger el crecimiento sostenible y, especialmente, a los sectores más vulnerables, que suelen cargar con los mayores costos sociales cuando la inflación se desborda. Conozca aquí: Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25%

Subidas rápidas de tasas: el ciclo alcista se acelera

El informe del Emisor señala que en 2025 la actividad económica se habría acelerado gracias a la fortaleza del consumo privado y público, impulsado por un ingreso disponible dinámico, un déficit fiscal primario creciente y elevados niveles de empleo. Sin embargo, “la economía estaría entrando en la fase final de su recuperación, presionada por un endurecimiento monetario más rápido de lo previsto”. Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, para Bloomberg en línea, estima que el equipo técnico del Emisor habría recomendado un aumento de 100 puntos básicos en enero, 75 básicos en marzo y otros 50 en abril, llevando la tasa de interés a 11,50% al inicio del segundo trimestre. El objetivo es anclar las expectativas de inflación en el menor tiempo posible, incluso asumiendo impactos negativos sobre la actividad económica. En contexto: Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026

Crecimiento económico en Colombia: menos dinamismo hasta 2027

Las proyecciones técnicas del Banco de la República muestran una desaceleración clara del PIB. La economía pasaría de crecer 2,9 % en 2025 a 2,6 % en 2026 y apenas 1,6 % en 2027, niveles inferiores al promedio histórico previo a la pandemia. Para Rojas, el enfriamiento comenzará a sentirse con mayor claridad desde el cuarto trimestre de 2026, cuando los efectos del alza de tasas se transmitan de lleno a la producción y al consumo. En este escenario, con una inflación cercana a 5,6 % en abril —como prevé el propio banco central— y una tasa en 11,50 %, la autoridad monetaria tendría margen para pausar y evaluar la evolución macroeconómica antes de definir nuevos movimientos.