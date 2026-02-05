John McNamara dejaría la embajada de EE. UU. en Colombia, ¿quién queda a cargo?

El encargado de negocios de la embajada norteamericana en Colombia, John McNamara, trabajará allí hasta el 13 de febrero. McNamara, nacido en Nueva York, se convirtió en el encargado de negocios de ese país en febrero de 2025. Quedará a cargo el diplomático Jahran Hillsman. McNamara venía con experiencia en otros servicios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como en consejería política durante las negociaciones de paz con las Farc. Asumió su tarea durante el año en el que las relaciones entre ambos países alcanzaron niveles históricos de tensiones diplomáticas.

¿Quién es Jahran Hillsman?

Hillsman, nacido en Los Ángeles, California, es un miembro profesional del Servicio Exterior Superior, quien ya reside en el país, puesto que se desempeña como Jefe Adjunto de Misión en la Embajada en Bogotá. También se desempeña como ministro consejero desde 2025, el segundo cargo más importante de la Embajada. A su vez, tiene más de 20 años de trayectoria en diferentes cargos que ha ocupado en Washington D. C., Bolivia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Ecuador, El Salvador y Uganda. Puede leer: La “fantástica” reunión con la que Petro y Trump desescalaron meses de peleas, ¿qué viene para Colombia?

Se cayó nominación de Daniel Newlin

El elegido del presidente Donald Trump para ser embajador en Colombia era Daniel Newlin, un empresario y exdetective nacido en la Florida que, a diferencia de Hillsman, no tiene experiencia diplomática. Sin embargo, su nominación se cayó, ya que Newlin no entregó la documentación requerida por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso a tiempo. Por ende, Trump tendrá que nombrar a otro embajador, y la embajada continuará bajo el mando de una figura interina.