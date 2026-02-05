John McNamara dejaría la embajada de EE. UU. en Colombia, ¿quién queda a cargo?

El encargado de negocios de la embajada norteamericana en Colombia, John McNamara, trabajará allí hasta el 13 de febrero. McNamara, nacido en Nueva York, se convirtió en el encargado de negocios de ese país en febrero de 2025. Quedará a cargo el diplomático Jahran Hillsman.
McNamara venía con experiencia en otros servicios del Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, así como en consejería política durante las negociaciones de paz con las Farc. Asumió su tarea durante el año en el que las relaciones entre ambos países alcanzaron niveles históricos de tensiones diplomáticas.