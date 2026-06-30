Tras ocho meses de intervención, Drogas La Rebaja tiene déficit de $32.327 millones

Los días que pasan las finanzas de la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir) —que administra la cadena de farmacias Drogas La Rebaja— siguen siendo grises, así como lo han sido desde que el Gobierno del presidente Gustavo Petro la intervino en diciembre de 2024. Para las cuentas de este año tiene una proyección de pérdida de $90.880 millones. Las cuentas presentes en el estado de resultados acumulado de Copservir muestran que, al corte de mayo, la cooperativa consolidó ventas netas por $523.899 millones, lo cual ubica esa cifra en un nivel de cumplimiento del 89,42 % frente al presupuesto, que presentó una brecha de –$61.963 millones. Le puede interesar: Drogas La Rebaja, manejada por Petro, perdió $40.000 millones en 2025, según Copservir. En ese sentido, la empresa mencionó que, en comparación con el cierre acumulado de abril (cuando las ventas netas se situaron en $417.761), la brecha entre los ingresos y las metas cooperativas se amplió en $16.490 millones adicionales durante ese mes.

Según el balance que hacen de esas cifras, ese comportamiento comercial impactó los resultados de rentabilidad fijos, lo cual llevó “el déficit del excedente neto operacional de -$27.275 millones en abril a –$34.742 millones en mayo”. Esto significó un incremento mensual del 27,4 % en el saldo negativo acumulado.

Esa situación financiera es descrita como un “reflejo directo de la rigidez de los gastos de venta que alcanzaron los $162.765”, que representan el 31,1 % de los ingresos. Así las cosas, el total de los excedentes de la empresa quedó en mayo en –$32.327 millones.

Por otro lado, las proyecciones para 2026 de Copservir estima que habrá ventas netas por $1,2 billones, que alcanza un cumplimiento del 88,1 % frente al presupuesto debido la desabastecimiento “acumulado por bloqueos de proveedores ante la escasez de flujo de caja”.

“Aunque la estricta política de austeridad corporativa proyecta ahorros anuales frente a las metas por $13.024 millones (combinando gastos de venta y administración), la menor absorción del costo fijo ubicará el Excedente Neto Operacional en –$94.534 millones”, señalan los documentos de la cooperativa. Así las cosas, esa parte de los datos advierte que, como consecuencia de lo anterior, el Total Excedente Empresa del año se estima en -$90.880 millones. Ante esto, la compañía señaló que ese balance ratifica la “urgencia de acelerar la hoja de ruta de estabilización” para concentrar los pagos en el suministro de categorías.