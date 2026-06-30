¿Quién es Miguel Gómez Martínez? El nuevo ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

El economista Miguel Gómez Martínez será el próximo ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las carteras más estratégicas de la administración entrante por su responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, la política fiscal, la deuda del Estado y la formulación de las reformas tributarias. Gómez confirmó a medios nacionales que aceptó el nombramiento y que hará parte del gabinete encargado de dirigir la política económica del país durante el próximo cuatrienio. Además, ya integra el equipo de empalme del sector Hacienda. Esta redacción corroboró con gremios y centros de pensamientos, quienes celebraron el anuncio. Su designación llega en un momento de importantes desafíos para la economía colombiana, entre ellos la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo del déficit fiscal, el cumplimiento de las obligaciones de deuda, la reactivación del crecimiento económico y la búsqueda de mayores ingresos para el Estado. Lea más: Petro designó al MinHacienda, Germán Ávila, para liderar empalme con el nuevo gobierno

Formación y trayectoria económica

Miguel Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde también obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de dirección tanto en el sector público como en el privado y la academia. Entre ellos sobresalen la presidencia de Asocolflores, la presidencia de Bancóldex y la presidencia de Fasecolda, además de haber sido asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este se desempeñó como ministro de Comercio Exterior. En el ámbito académico fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor de economía en el CESA, instituciones desde las cuales participó en la formación de profesionales y en el análisis de políticas económicas.

Una trayectoria política de varias décadas

Además de su experiencia económica, Gómez Martínez ha desarrollado una carrera en el servicio público. En 1994 fue vicecontralor general de la República. Posteriormente se desempeñó como embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el Partido de La U, etapa en la que participó en debates relacionados con asuntos económicos y fiscales. Entérese: MinHacienda colocó otros $5 billones de deuda al 12%; ya sumó casi $6 billones en dos días

Vinculación con la campaña de De la Espriella

La llegada de Miguel Gómez Martínez al equipo de gobierno también refleja la alianza política entre Abelardo de la Espriella y el partido Salvación Nacional, colectividad que otorgó el coaval a la candidatura presidencial. Su incorporación está relacionada con el respaldo de su hermano, el senador Enrique Gómez, líder de esa colectividad y una de las figuras más visibles del conservatismo. Miguel Gómez Martínez también pertenece a una de las familias con mayor tradición política del país. Es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Primeras declaraciones de Miguel Gómez Martínez

En sus primeras declaraciones como ministro de Hacienda designado a El Tiempo, Gómez aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella respetará la autonomía del Banco de la República y respaldó la decisión de la autoridad monetaria de elevar las tasas de interés. Según explicó, el emisor tiene como prioridad controlar la inflación y el elevado nivel de gasto público limita sus alternativas. “El Gobierno es respetuoso de la autonomía del Banco de la República. El banco tiene una función principal que es la lucha contra la inflación, que es un reto inmenso para la economía. Creemos que el banco toma esa decisión porque el nivel de gasto que tiene el Gobierno Nacional no le deja otra alternativa”, afirmó. Sobre los desafíos que enfrentará la nueva administración, Gómez señaló que recibirá una economía con importantes desequilibrios fiscales y financieros. “Recibimos un país con una cantidad de retos políticos y económicos, con la deuda pública más alta de la historia y un problema fiscal enorme”, dijo. También advirtió sobre el riesgo de un déficit energético asociado al Fenómeno del Niño y la falta de inversión en el sector.

Entérese: ¿Duque, embajador en EE. UU.? Uribe ya lo había intentado con Pastrana: ¿fue un error? “A eso se suma un posible apagón por el Fenómeno del Niño. Una economía sin energía no funciona y al país no se le han hecho inversiones en ese sentido”, sostuvo. El futuro jefe de la cartera de Hacienda agregó que el gobierno implementará estrategias para fortalecer las exportaciones y enfrentar el complejo panorama económico. “Recibimos un escenario complejo que sacaremos adelante”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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