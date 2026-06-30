Camila Osorio ganó y estará en la tercera ronda de Wimbledon: ¿cuándo vuelve jugar?

Para Camila, la oportunidad de dar el salto a una nueva tercera ronda es el reintento de superar esos fantasmas del pasado, ya que esta ronda es su máximo avance hasta el momento en cualquier Grand Slam .

La cucuteña viene de varias caídas consecutivas, las cuales no respaldaron el buen nivel mostrado a principio de año ni en la Copa Colsanitas del pasado mes de marzo. Osorio ganó el segundo partido de Colombia en el Abierto de Inglaterra tras la obtenida por Nicolás Mejía por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 ante el paraguayo Daniel Vallejo el pasado lunes 29 de junio.

Será una nueva oportunidad para Maria Camila Osorio en tercera ronda. La tenista colombiana debutó ayer en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon , contra la suiza Simona Waltert, a quien venció sin problema alguno por 6-2 y 6-1 .

Su victoria ante la suiza Waltert (90.ª en el ranking WTA) llena a la colombiana de confianza para afrontar el próximo partido. Hay que recordar que ella alcanzó la tercera ronda en 2 de las 6 (2021 y 2024), y en ambas se quedó con las manos vacías justo ante jugadoras del top-20, como Aryna Sabalenka, quien la eliminó en 2021, año que hizo su debut en el court central.

Ahora, la 68° del mundo tendrá la difícil tarea de mantener el nivel mostrado en la segunda ronda, partido que duró menos de una hora y donde relució capacidades como la subida a la red, las voleas, además de fortaleza en su saque y revés.

El próximo partido en su camino por aspirar a los octavos de final de Wimbledon será contra Linda Noskova, jugadora de República Checa y actual número 12 a nivel mundial, a la que Camila venció en el pasado WTA de Lyon por 6-4 y 7-6. El duelo será el próximo jueves con horario a definir y transmisión de Disney.

Mientras que en dobles, la otra categoría donde participará la nortesandareana es en el dobles femenino con la argentina Solana Sierra como compañera cuando enfrente a las míticas hermanas Williams, Venus y Serena. Este juego está programado también para mañana.

Por su parte, la otra tenista de Colombia, la medellinense Emiliana Arango, cayó en su primer partido en el césped inglés 3-6 y 1-6 contra la rusa Anastasia Gasanova.

La gran ausencia del país cafetero en el Grand Slam británico es Daniel Galán.