¿La IA está cambiando el trabajo? Conoza quién gana y quién tendrá que reinventarse

Hace apenas unos años, la inteligencia artificial parecía una tecnología reservada para especialistas. Hoy resume reuniones, redacta documentos, crea imágenes, ayuda a diseñar cursos, automatiza procesos y hasta participa en la atención de clientes. Más que una herramienta o, como la define Eduardo Vázquez, fundador de la Academia de IA, “una nueva forma de pensar”, esta tecnología está cambiando la manera de trabajar, aprender y hacer negocios.
Su crecimiento ha despertado todo tipo de reacciones. Para algunos representa una amenaza capaz de reemplazarlos en sus trabajos; para otros, es una oportunidad para democratizar el conocimiento, facilitar el emprendimiento y aumentar la productividad.
Mientras el debate público se está concentrando en si la inteligencia artificial eliminará empleos, una transformación avanza en paralelo: nunca había sido tan fácil convertir el conocimiento en un negocio digital.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron expertos reunidos en Hotmart Fire Sessions Medellín 2026 -evento que reunió a emprendedores y creadores digitales para hablar sobre IA, ventas y economía digital, y que se realizará nuevamente en Bogotá en 2027-, quienes coincidieron, en entrevista con EL COLOMBIANO, en que el verdadero diferencial ya no será producir más contenido, sino construir conocimiento, generar confianza y aprender a trabajar junto con la inteligencia artificial.