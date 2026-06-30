Video | Con su doblete ante Suecia, Mbappé se ratificó como máximo goleador de Francia en la historia

En el último minuto del primer tiempo del partido entre Francia y Suecia, que se juega en el estadio de Nueva York, el delantero Kylian Mbappé marcó el gol con el que los franceses vencen 1-0 a los suecos en el duelo de 16avos de final del Mundial de Norteamérica. Kylian, quien trató de marcar, durante toda la primera parte, encontró la suerte que le faltó en una jugada que, en apariencia, no representaba peligro sobre la portería sueca. Mbappé y sus compañeros ya había estrellado el balón en el palo un par de veces. Por eso se pensaba que la fortuna estaba del lado de Suecia, que apenas generó 3 acciones de peligro en la portería de Mike Maignan en el primer tiempo.

Sin embargo, el talento goleador de Mbappé se dio a relucir en un tiro de esquina en el que Olise jugó corto, después buscó a Dembelé, quien le puso un pase en profundidad al área a Kylian. El delantero del Real Madrid, ya en la zona donde genera más peligro, hizo un par de amagues antes de definir como suele hacerlo: fuerte, al palo contrario al arquero.

¿Cómo fue el segundo gol de Mbappé?

El segundo gol de Mbappé en el partido llegó cuando iban 70 minutos. Suecia asumió el riesgo de salir a buscar el empate. Así fue como llegó la segunda anotación de los galos. No la marcó Kyalian, sino Barcolá. Sin embargo, el tercer tanto del encuentro sí lo anotó el capitán de Francia. Lo marcó cuando iban 73 minutos. Michael Olise recibió un balón fuera del área. Lo filtró entre los defensores suecos, que esperaban dejarlo en fuera de lugar. No obstante, Mbappé salió habilitado: definió cruzado, como suele hacerlo. Con ese gol Kylian llegó a 6 celebraciones en esta edición del Mundial y empató a Messi en la lucha por la Bota de Oro.

¿Cuántos goles lleva Mbappé en los Mundiales?

Esas anotaciones del futbolista, nacido en París hace 27 años, iluminaron el camino para Francia. También acercó a Kylian al récord de máximo goleador de los mundiales que tiene Lionel Messi con 20 tantos. Hasta el momento, Mbappé suma 18 celebraciones en los 18 partidos que ha disputado en las copas del Mundo.

La figura francesa, que debutó en los mundiales en Rusia 2018, ha festejado sus goles en once encuentros mundialistas. El primero lo marcó contra Perú en el Mundial que se disputó en territorio ruso. En esa misma edición del torneo anotó doblete contra Argentina en los octavos de final y marcó un gol en la final ante Croacia: lo logró cuando tenía 19 años y 207 días. El rendimiento goleador de Mbappé en las Copas del Mundo siguió en Qatar 2022, donde marcó 8 goles y se quedó con la bota de oro. En el duelo contra Australia, por la fase de grupos, marcó un tanto. Ante Dinamarca, en la misma instancia, sumó dos festejos.