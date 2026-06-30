Video | Con su doblete ante Suecia, Mbappé se ratificó como máximo goleador de Francia en la historia

En el último minuto del primer tiempo del partido entre Francia y Suecia, que se juega en el estadio de Nueva York, el delantero Kylian Mbappé marcó el gol con el que los franceses vencen 1-0 a los suecos en el duelo de 16avos de final del Mundial de Norteamérica.
Kylian, quien trató de marcar, durante toda la primera parte, encontró la suerte que le faltó en una jugada que, en apariencia, no representaba peligro sobre la portería sueca. Mbappé y sus compañeros ya había estrellado el balón en el palo un par de veces. Por eso se pensaba que la fortuna estaba del lado de Suecia, que apenas generó 3 acciones de peligro en la portería de Mike Maignan en el primer tiempo.