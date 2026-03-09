Así les fue a candidatos a Congreso que se la jugaron por defender el sistema de salud

Las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo —además de actualizar el mapa político del país— midió el aceite electoral de candidatos que hicieron de la defensa del sistema de salud una de sus principales banderas de campaña. En total, 16 personas con esa postura se lanzaron al ruedo para el Congreso, que venían del sector privado, las redes sociales, el activismo y que habían estado en política. De estos candidatos, cuatro resultaron elegidos: tres al Senado y una a la Cámara de Representantes. Los demás fracasaron en su intento de llegar al Capitolio.

Norma Hurtado: entre las votaciones más altas del Senado

Con el guiño de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la senadora Norma Hurtado logró, además de mantener su curul en esa corporación, sacar la quinta más alta del país. Obtuvo 136.036 apoyos y fue la más votada de su colectividad: el Partido de la U. Le puede interesar: Así cambia la vida de una menor con cáncer que no puede acceder a medicinas. Hurtado fue una de las congresistas que se opuso, con argumentos y decisiones, a los dos proyectos de reforma a la salud que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Así mismo, hizo denuncias sobre el cambio en la destinación de recursos desde el ministerio de ramo y los pocos resultados de los equipos básicos de salud (EBS). El Partido de la U obtuvo 1.565.786 votos al Senado, con lo cual metió ocho personas al Senado, a la espera de cómo se resuelva la elección presidencial para definir su posición frente al futuro Gobierno.

Andrés Forero: cabeza del Centro Democrático que sube

En la intención del expresidente Álvaro Uribe de darle salida a liderazgos jóvenes y nuevos en el uribismo, el actual representante a la Cámara Andrés Forero dio el salto al Senado como la cabeza de la lista cerrada del Centro Democrático.

Por esa razón, los electores de ese partido solo marcaron el logo de “la mano firme” y el “corazón grande” y no se pueden contar votos de manera individual. Por eso, al ser el número 1 del listado, Forero tenía asegurada su elección. Aún así, con más de 3 millones de votos el partido uribista se consolidó como la segunda fuerza política en el Senado y mejoró, de lejos, los resultados que tuvo en 2022. En esa ocasión, solo sacó 1,9 millones de apoyos, que le alcanzaron para 13 senadores. Para el periodo 2026-2030 contarán con 17 y fue la colectividad que, con 55,7 % de incremento, más mejoró en votación para estos comicios. Forero fue reconocido con uno de los congresistas que lideró a la oposición en el Congreso contra la reforma a la salud de Petro; así mismo, por sus denuncias constantes sobre el manejo del sector por parte de las autoridades del Gobierno, los impactos negativos de las intervenciones a las entidades promotoras de salud (EPS) y sus investigaciones sobre los recursos a los EBS.

Jennifer Pedraza: la voz joven independiente

Con 78.550 votos, la actual representante a la Cámara Jennifer Pedraza logró dar el salto al Senado, con el plus de ser una de las más jóvenes, con 30 años (la edad mínima), en esa corporación para el próximo periodo. Llegó con el aval de Dignidad y Compromiso, el partido de Sergio Fajardo y Jorge Robledo, que hizo coalición con el Nuevo Liberalismo y el partido Mira. Esa lista sacó 900.606 votos y Pedraza fue la cuarta en su partido: detrás de Aan Paola Agudelo, Manuel Virguez y Carlos Guevara y por encima de María Lucía Villalba.

La senadora electa se caracterizó por encarnar desde el Congreso la voz de una izquierda no petrista e independiente del Gobierno Petro. Se opuso a la reforma a la salud, abordó la crisis del sistema con investigaciones sobre el incremento de tutelas y se dedicó a hacerle control político férreo al presidente, a pesar de que en 2022 votó por él en segunda vuelta. Por sus denuncias se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes (del Ministerio de la Igualdad) por la irregularidades en sus títulos académicos. De hecho, una investigación suya puso al descubierto un presunto cartel de diplomas falsos o ‘exprés’ en la Fundación San José, de donde Guerrero supuestamente se graduó.

Del arrepentimiento a la acción: Juviano repite Cámara

A pesar de que en la segunda vuelta de 2022 se montó al bus de la campaña de Petro y Francia Márquez, a menos de un año del “Gobierno del Cambio” Catherine Juviano partió cobijas con ellos. Una de las razones que la llevó a esa decisión fue el primer proyecto de reforma a la salud que presentaron. Desde entonces, se convirtió en otra voz que denunció las deficiencias técnicas de ese proyecto y los problemas que traería por el posible aumento de burocracia. También se destacó por sus indagaciones sobre las inversiones del Ministerio de Salud. Este año, por ejemplo, denunció junto al exministro del ramo, Alejandro Gaviria, que 25 obras de esa entidad para construir centros de atención primaria (CAPS) tenía un manto de dudas por contratistas cuestionados, obras inconclusas y al menos $82.000 millones de los que no se sabe en dónde están.

Fue la más votada de la Alianza Verde, con 47.059 votos, que le alcanzó para repetir curul en la Cámara por Bogotá. Ese partido obtuvo dos representantes en la capital.

Los que se quemaron

Los restantes doce quedaron por fuera de los electos al Congreso. Al Senado se quemaron Daniel Gómez, que aspiró con el aval del Nuevo Liberalismo, con 5.850 votos. Así como Juan Carlos Bernal (Dignidad y Compromiso), quien solo obtuvo 579 votos; Juan Fernando Reyes Kuri (Nuevo Liberalismo), que obtuvo 39.689 apoyos, y la médica Tatiana Villareal (Salvación Nacional), que alcanzó 6.105 sufragios. Entre tanto, en Cámara se quedaron sin puesto en el Legislativo Andrés Salcedo (Dignidad y Compromiso), quien aspiró a representante por Bogotá y sacó 9.887 votos. Para la capital también se quedaron fuera Juan David Aristizábal (Nuevo Liberalismo), con 13.237 sufragios; Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), con 12.249 apoyos, y Carolina Arbeláez (Cambio Radical), con 33.744 votos. Miranda y Arbeláez querían repetir periodo en el Legislativo. En Antioquia los que no lo lograron fueron la líder social en salud Hannah Escobar (conocida como Missmelindres) y Víctor Correa, quien fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 por el Polo Democrático. Escobar sacó 4.270 votos y Correa, 1.138. También se quemaron Javier Criales para Cámara por el Valle del Cauca, con 4.402 sufragios, y Litzza Mayorga, quien aspiró a ser representante de los colombianos en el exterior, con 4.368.