Los candidatos del 0%. ¿Quiénes no alcanzaron ni el 1% en las votaciones?

Con el avance de los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 157 en las consultas interpartidistas y 79 en las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, comienzan a consolidarse los resultados preliminares de la jornada electoral. Mientras algunos partidos celebran los primeros lugares y los candidatos más votados, también empiezan a evidenciarse las campañas que tuvieron un respaldo mínimo en las urnas, con votaciones que no alcanzaron siquiera el 1 % del total. En las consultas interpartidistas participó el 20,12 % del censo electoral. Dentro de estos resultados aparecen tres precandidatos que quedaron por debajo del 1 % de los votos. Se trata de Héctor Elías Pineda Salazar, precandidato del partido La Fuerza de la Paz; Édison Lucio Torres Moreno, del Partido del Trabajo de Colombia (PTC); y Martha Viviana Bernal Amaya, también de La Fuerza de la Paz. En la consulta del Frente por la Vida, Torres Moreno obtuvo 43.002 votos (0,60 %); Bernal Amaya alcanzó 40.373 votos (0,57 %); mientras que Pineda Salazar sumó 28.187 votos (0,39 %) de la votación reportada. A pesar de los bajos porcentajes obtenidos en las urnas, algunos de los excandidatos presidenciales optaron por agradecer el respaldo recibido a través de sus redes sociales. Una de ellas fue Martha Viviana Bernal, quien tras conocerse los resultados publicó un mensaje dirigido a quienes apoyaron su candidatura: "A todos los colombianos y colombianas que creyeron en mí, ¡muchas gracias! Cada mensaje, cada apoyo y cada voz que se sumó a este camino demuestra que Colombia quiere un país con más garantías, dignidad y oportunidades para todos", escribió.

Bernal, quien en sus redes sociales se presenta con el nombre de “lapresidentadeacero”, mantuvo un tono de gratitud hacia sus seguidores a pesar de que su candidatura no logró superar el 1 % de la votación en la consulta.

Otro de los aspirantes que también generó reacciones en redes sociales fue Héctor Elías Pineda Salazar. Su candidatura tuvo un desempeño muy bajo en las urnas y terminó ocupando el último lugar entre todos los aspirantes de las consultas interpartidistas. Tras conocerse los resultados, Pineda también agradeció el apoyo recibido a través de sus redes sociales; sin embargo, su porcentaje de votación provocó comentarios entre usuarios en internet, donde circulan memes y reacciones sobre el resultado cercano al 0 % que obtuvo en la consulta.

En la consulta denominada "De las soluciones: salud, seguridad y educación", el aspirante Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez obtuvo 44.035 votos (0,62 %). Huerta en su trayectoria pública se desempeñó como defensor del Pueblo delegado para temas de salud entre 2021 y 2025, además de haber ocupado el cargo de secretario de Educación de Pereira entre 2020 y 2023. A pesar de su experiencia en el sector público, los resultados preliminares muestran que su candidatura tuvo un respaldo electoral limitado dentro de la consulta. Los resultados preliminares muestran un contraste marcado dentro de la consulta, que fue ampliamente ganada por Claudia López, quien alcanzó 574.670 votos.

Las cifras también comienzan a mostrar el panorama para el Senado de la República. Según los reportes de la Registraduría, en esta elección participaron 20.900.614 ciudadanos de los 41.287.084 habilitados para votar, lo que representa una participación del 50,62% del censo electoral. En medio de esta votación, varias listas quedaron muy lejos de los porcentajes necesarios para disputar una curul o ganar mayor protagonismo político. Entre las listas con menor votación aparece la Coalición Fuerza Ciudadana, que obtuvo 114.722 votos (0,59 %). Le sigue La lista de Oviedo – Con Toda por Colombia, que alcanzó 105.393 votos (0,54 %). Por su parte, el Partido Político Oxígeno sumó 27.879 votos (0,14 %). Aún más abajo se ubican Patriotas con 10.755 votos (0,05 %) y Colombia Segura y Próspera con 10.754 votos (0,05 %) del total reportado en los boletines preliminares.