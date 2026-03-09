Conozca los 7 futbolistas colombianos festejaron títulos en Brasil el fin de semana

En una jornada en la que el pueblo colombiano se unió en pro de la democracia, centrando su atención en las urnas, al mismo tiempo en Brasil varios compatriotas también enfrentaron un momento donde se juntan las emociones, los nervios afloran y las expectativas aumentan: una final.
Se llevaron a cabo las definiciones en los torneos estaduales del país pentacampeón del mundo, donde los criollos fueron protagonistas. En Brasil estas competiciones sirven como preparación de los equipos para la temporada de liga y torneos internacionales.