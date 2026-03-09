Conozca los 7 futbolistas colombianos festejaron títulos en Brasil el fin de semana

En una jornada en la que el pueblo colombiano se unió en pro de la democracia, centrando su atención en las urnas, al mismo tiempo en Brasil varios compatriotas también enfrentaron un momento donde se juntan las emociones, los nervios afloran y las expectativas aumentan: una final. Se llevaron a cabo las definiciones en los torneos estaduales del país pentacampeón del mundo, donde los criollos fueron protagonistas. En Brasil estas competiciones sirven como preparación de los equipos para la temporada de liga y torneos internacionales.

Jorge Carrascal, campeón carioca

En el Campeonato Carioca se vivió una definición apasionante en un capítulo más del clásico Fluminense-Flamengo (Fla-Flu). En el Mengao fue titular Jorge Carrascal, sustituido por Lucas Paquetá al minuto 61 luego de una discreta presentación del cartagenero. Por su lado, Kevin Serna fue inicialista en el Tricolor, retirándose amonestado al minuto 76 para darle paso a Jefferson Savarino. Al final las figuras fueron los arqueros Agustin Rossi (Flamengo) y Fabio (Fluminense) en el 0-0 de los 90'. Ganó Flamengo 5-4 en penales y Carrascal consiguió su quinto título con esta camiseta.

Arias ganó el torneo Paulista

El tercer jugador más caro en la historia del Brasileirao, Jhon Arias, ganó el primer título con Palmeiras, equipo por el que fichó en enero de 2026. El chocoano fue titular en la final del Campeonato Paulista contra Novorizontino, jugó 79 minutos. Hizo un gran trabajo sin la pelota y tuvo gran precisión con ella. Fue uno de los mejores del Verdao hasta el momento de su salida por Lucas Evangelista. El compromiso finalizó 1-2 a favor del equipo del colombiano, consiguiendo así Arias su primer título con Palmeiras y el tercer Torneo Estadual, luego de los dos logrados con Fluminense en 2022 y 2023.

Sinisterra y Villareal, ganadores en el Mineirao

Cruzeiro y Atlético Mineiro son los dos equipos más mencionados en Brasil en las últimas horas. Si bien disputaron una final estadual, lo que llamó la atención son los 23 expulsados luego de una batalla campal al final del partido. Los colombianos Luis Sinisterra y Neyser Villarreal fueron suplentes en el compromiso. Cruzeiro ganó 1-0 y se coronó campeón del Torneo Mineirao. Primer título de ambos criollos en Brasil. Por su parte, el clásico Gremio vs Internacional de Porto Alegre, uno de los más “picantes” del fútbol brasileño, fue la final del Campeonato Gaúcho. Hubo presencia colombiana en ambos bandos: en el Tricolor Miguel Monsalve y José Enamorado (marcó en la ida) lideraron el ataque, mientras en el Colorado, Rafael Santos Borré no tuvo un buen rendimiento, lo mismo que su compañero Johan Carbonero. Ganó Gremio con resultado global de 4-1. Monsalve y Enamorado lograron su primer título en el Tricolor Gaúcho.

Fuentes encuentra Fortaleza en Brasil

En el Torneo Cearense se definió todo con el clásico del estado: Ceará SC vs Fortaleza EC. El conjunto azulgrana cuenta con los servicios de Gabriel Fuentes, quien fue titular en la final del Estadual oficiando como lateral izquierdo en una línea de 5 defensores. Dio la asistencia a Luiz Fernando para el 1-1 final al minuto 56. Fortaleza se impuso 5-4 en los penales y el Ex Junior de Barranquilla festejó su séptima corona como profesional.

“Futebol” con aroma a café