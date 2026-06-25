El equipo de salud de Abelardo se reunió con organizaciones para ‘salvar’ el sistema

Lo que hay es trabajo para hacer en el sistema de salud. Con el aval de haber ganado legítimamente las elecciones presidenciales, el equipo de salud del presidente electo, Abelardo de la Espriella, empezó a sostener reuniones con las organizaciones de pacientes, entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), laboratorios farmacéuticos y del sector económico.
En ese sentido, el coordinador programático en salud del nuevo Gobierno, Iván Sánchez, se reunió con representantes de esas asociaciones para hablar sobre el futuro del sector desde agosto próximo.
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La Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud informó que se les envió el mensaje de que las decisiones del sistema serán transparentes, técnicas y consensuadas. “Consideramos que son mensajes constructivos y que empiezan a generar confianza en el camino a recorrer”, dijo ese grupo en un comunicado de prensa.
“Desde la Mesa de Asociaciones de Usuarios (integrada por las Asociaciones de Usuarios de Aliansalud, Coosalud, Famisanar, Nueva EPS Bogotá y Cundinamarca, Salud Total, Sanitas y Sura) nuestro compromiso con apoyar todas las iniciativas que nos permitan no solo resolver la crisis humanitaria actual, sino avanzar en la construcción del mejor sistema de salud para todos los colombianos”, añadió la Mesa.