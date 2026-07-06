En 2026 han subido las quejas por atención a mujeres con síndrome ovárico metabólico

La Superintendencia de Salud lanzó una alerta sobre las persistentes barreras que enfrentan cientos de mujeres en Colombia para acceder de manera oportuna a los servicios de salud requeridos para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del comúnmente conocido síndrome de ovario poliquístico, que es una condición que la comunidad científica denomina actualmente síndrome ovárico metabólico poliendocrino debido a su impacto integral sobre la salud hormonal, metabólica y reproductiva. Según la entidad, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se recibieron 809 reclamos de usuarias que reportaron padecer esta condición, lo que refleja que continúan las dificultades para acceder a consultas especializadas, tecnologías en salud y otros servicios indispensables para su atención. Solo en mayo se registraron 159 reclamos, una de las cifras más altas del periodo analizado. Le puede interesar: Academia de Medicina le entregó propuesta a Gobierno entrante de De la Espriella para arreglar la salud. El informe revela que las principales barreras están relacionadas con el acceso a la atención especializada. La negación en la asignación de citas o consultas encabeza los motivos de inconformidad con 194 reclamos, seguida por la falta de oportunidad para acceder a consultas, con 172 casos, y por demoras en otros servicios de salud, que acumularon 108 reportes. Además, la Supersalud recibió 92 reclamos relacionados con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.

Las dificultades se concentran especialmente en las especialidades de endocrinología y ginecología, consideradas fundamentales para el manejo integral de esta enfermedad. En total, 292 reclamos estuvieron directamente asociados con barreras en estos servicios, incluyendo 140 casos por negación de citas, 125 por demoras en la atención y 27 por retrasos en las autorizaciones de consulta. En este panorama, Ginecología y Obstetricia registró el mayor número de inconvenientes, con 96 reclamos por negación de citas y 95 por falta de oportunidad en la atención. Por su parte, endocrinología reportó 42 casos por negación de consultas y 26 por demoras en la prestación del servicio.

El análisis también evidencia que las mujeres jóvenes son las más afectadas. El grupo entre los 14 y los 28 años concentró 405 reclamos, mientras que las mujeres entre los 29 y los 59 años presentaron 395 reportes. Asimismo, 100 usuarias señalaron pertenecer a poblaciones de especial protección constitucional, entre ellas personas desplazadas (67 casos), víctimas del conflicto armado (18) y personas con discapacidad. En cuanto a la distribución geográfica, Bogotá lidera el número de reclamos con 149 casos, seguida por Antioquia con 146 y Valle del Cauca con 117. A nivel municipal, la capital del país también ocupa el primer lugar, seguida por Cali, con 74 reportes, y Medellín, con 59. Respecto a las entidades promotoras de salud, el informe indica que Sura acumuló 134 reclamos durante el periodo evaluado, seguida por las aseguradoras Sanitas (132), Nueva EPS (121), Salud Total (83) y Famisanar (50).