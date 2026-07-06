En 2026 han subido las quejas por atención a mujeres con síndrome ovárico metabólico

La Superintendencia de Salud lanzó una alerta sobre las persistentes barreras que enfrentan cientos de mujeres en Colombia para acceder de manera oportuna a los servicios de salud requeridos para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del comúnmente conocido síndrome de ovario poliquístico, que es una condición que la comunidad científica denomina actualmente síndrome ovárico metabólico poliendocrino debido a su impacto integral sobre la salud hormonal, metabólica y reproductiva.
Según la entidad, entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se recibieron 809 reclamos de usuarias que reportaron padecer esta condición, lo que refleja que continúan las dificultades para acceder a consultas especializadas, tecnologías en salud y otros servicios indispensables para su atención. Solo en mayo se registraron 159 reclamos, una de las cifras más altas del periodo analizado.
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El informe revela que las principales barreras están relacionadas con el acceso a la atención especializada. La negación en la asignación de citas o consultas encabeza los motivos de inconformidad con 194 reclamos, seguida por la falta de oportunidad para acceder a consultas, con 172 casos, y por demoras en otros servicios de salud, que acumularon 108 reportes. Además, la Supersalud recibió 92 reclamos relacionados con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados.