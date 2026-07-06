Néstor Lorenzo pone freno a la euforia: Colombia solo piensa en Suiza y confía en romper la falta de gol

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su camino en el Mundial. En los octavos de final, el equipo de Néstor Lorenzo se medirá a Suiza con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño mundialista. Sin embargo, mientras buena parte de la afición ya imagina un posible cruce contra Argentina en los cuartos de final, el técnico argentino fue contundente: en la concentración solo existe un pensamiento, superar al conjunto helvético. Le puede interesar: Colombia va por el golpe histórico ante Suiza: hora y dónde ver el duelo por los cuartos de final En una conferencia de prensa de poco más de quince minutos, Lorenzo analizó las dificultades que ha enfrentado Colombia durante el torneo, habló del rival, confirmó la baja definitiva de Jhon Córdoba y dejó claro que el equipo mantiene intacta la confianza, pese a la falta de contundencia ofensiva que ha mostrado en algunos compromisos. El entrenador insistió en que el grupo no se deja llevar por el entusiasmo que rodea a la Tricolor y mantiene el enfoque exclusivamente en el partido del martes. Vea además: Iván Barton será el árbitro de Colombia vs. Suiza: conozca al controvertido juez salvadoreño “De los jugadores, no. Todos estamos pensando en Suiza. De la gente, no sé. Yo creo que la gente está disfrutando cada momento del equipo y cada momento del Mundial. Ojalá que continuemos para seguir dándoles alegrías a todos los colombianos, pero el exitismo no es bueno. Nunca lo transmitimos de aquí hacia afuera. Lo que transmitimos es dar lo mejor de nosotros, nada más”, afirmó.

El desgaste de recorrer tres países

Colombia ha sido la única selección que ha disputado partidos en los tres países sede del Mundial, una situación que, según Lorenzo, ha supuesto un desgaste importante para el plantel. Lea también: Messi, Mbappé y Haaland: así está la lucha por el Botín de Oro del Mundial de Norteamérica “No es bueno viajar. No solo el viaje, sino el cambio de husos horarios, el cambio de clima. Jugamos en la altura, en la humedad, en la sequedad. Estamos un poco expuestos a esos cambios y sabíamos que iba a ser así”, explicó. Pese a ello, evitó convertir ese aspecto en una excusa y recordó que el formato del campeonato podía afectar a cualquiera de las selecciones participantes.

No ve una deuda futbolística

Aunque Colombia ha generado numerosas ocasiones de gol sin traducirlas siempre en victorias amplias, Lorenzo rechazó la idea de que el equipo esté en deuda con su rendimiento. “No, porque dimos todo. De pronto nos faltó un poco de fortuna o hicimos figura a los arqueros rivales, pero deuda no, de ninguna manera”, aseguró. Vea además: Iván Barton, árbitro Colombia vs. Suiza, había sido suspendido en su país antes de llegar al Mundial El seleccionador destacó el compromiso del grupo en cada compromiso y reiteró que el deseo es seguir ofreciendo un fútbol que identifique a la afición colombiana. “Dios quiera que el resultado sea a favor, aunque sea por la mínima diferencia, y que el juego siga representando lo que a la gente le gusta”.

Confianza absoluta en los delanteros

Uno de los temas que más preocupa alrededor de la Selección es la falta de eficacia frente al arco rival. Sin embargo, Lorenzo transmitió tranquilidad y recordó que sus atacantes viven del gol en sus clubes. “Los delanteros hacen goles todos los fines de semana. Son momentos. A veces pasa que no tienen gol y después aparecen. Lo importante es generar las situaciones y seguir acechando al rival”. El técnico recordó que durante las eliminatorias ya vivieron un periodo similar y posteriormente recuperaron la efectividad. Lea además: ¿Qué tiene Suiza que debe preocupar a Colombia?

Una Suiza ordenada y con experiencia

Lorenzo dedicó buena parte de su intervención a analizar al rival. Considera que Suiza es uno de los equipos más estructurados del torneo y destacó el trabajo que viene realizando su seleccionador desde hace varios años. “Hay que tener mucha disciplina táctica, porque ellos son un equipo ordenado, que ataca bien, que defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego”. Además, resaltó que la mayoría de sus futbolistas compiten en las principales ligas europeas y cuentan con experiencia mundialista. Sobre el funcionamiento táctico explicó que el conjunto helvético suele utilizar un 4-2-3-1 muy flexible. “El mediapunta llega muy bien, por momentos puede jugar con dos delanteros. Ocupan siempre bien las bandas y tienen dos volantes dinámicos como Freuler y Zakaria, que manejan muy bien el balón”.

Xhaka y Manzambi, las grandes amenazas

Al hablar de los jugadores más peligrosos del conjunto suizo, Lorenzo destacó la experiencia de Granit Xhaka y el crecimiento del joven Johan Manzambi. “Xhaka ya lo conocemos, es un gran volante. Manzambi aparece muy bien desde atrás, tiene muy buena técnica y mucha velocidad”. El entrenador considera que ambos representan buena parte del equilibrio ofensivo del rival. El reto de controlar el ritmo europeo Lorenzo también reflexionó sobre las diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo, asegurando que la intensidad física obliga a Colombia a administrar inteligentemente los momentos del partido. “Quitarle la pelota a un equipo europeo es una manera de bajarle el ritmo, pero también para romper una defensa necesitas cambio de ritmo, dinamismo y velocidad. Hay que elegir bien cuándo acelerar y cuándo desacelerar”.

La baja de Jhon Córdoba

El entrenador confirmó la noticia que Colombia esperaba evitar: Jhon Córdoba sufrió un desgarro y quedó descartado para el resto del Mundial. “Desgraciadamente se va a perder el resto del torneo. Perdemos un jugador muy importante”. No obstante, confirmó que el resto del grupo ya superó el virus que afectó a varios futbolistas durante los últimos días. “Ya estamos todos bien”. Vea también: Colombia, la única selección que jugará en los tres países anfitriones del Mundial; casi 13.000 kilómetros en el aire Sobre el reemplazante del delantero, Lorenzo dejó abierta la competencia y mencionó especialmente a Juan Camilo Hernández. “Cualquiera de los 26 puede jugar. Juan Camilo lo ha hecho bien cuando le tocó entrar y está a disposición”. Además, al ser consultado sobre el posible cambio de lateral derecho en Suiza, el seleccionador evitó especular. “No tengo la respuesta. Esperemos que Lucho gane su sector, gane sus duelos y que mañana moje”.

Colombia piensa en ganar en los 90 minutos