Néstor Lorenzo pone freno a la euforia: Colombia solo piensa en Suiza y confía en romper la falta de gol

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su camino en el Mundial. En los octavos de final, el equipo de Néstor Lorenzo se medirá a Suiza con el objetivo de dar un paso más hacia el sueño mundialista.
Sin embargo, mientras buena parte de la afición ya imagina un posible cruce contra Argentina en los cuartos de final, el técnico argentino fue contundente: en la concentración solo existe un pensamiento, superar al conjunto helvético.
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En una conferencia de prensa de poco más de quince minutos, Lorenzo analizó las dificultades que ha enfrentado Colombia durante el torneo, habló del rival, confirmó la baja definitiva de Jhon Córdoba y dejó claro que el equipo mantiene intacta la confianza, pese a la falta de contundencia ofensiva que ha mostrado en algunos compromisos.
El entrenador insistió en que el grupo no se deja llevar por el entusiasmo que rodea a la Tricolor y mantiene el enfoque exclusivamente en el partido del martes.
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“De los jugadores, no. Todos estamos pensando en Suiza. De la gente, no sé. Yo creo que la gente está disfrutando cada momento del equipo y cada momento del Mundial. Ojalá que continuemos para seguir dándoles alegrías a todos los colombianos, pero el exitismo no es bueno. Nunca lo transmitimos de aquí hacia afuera. Lo que transmitimos es dar lo mejor de nosotros, nada más”, afirmó.