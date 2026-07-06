Video | Desesperación y locura: la reacción viral de un hincha de México tras la eliminación en el Mundial

¿Apostó la casa o es el hincha más fiel de México? Eso se preguntan miles de los usuarios en redes sociales luego de este hecho. En la sala de una casa, un hombre con la camiseta verde de la selección mexicana expresó la tensión de millones de hinchas tras el partido contra Inglaterra.
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Frente a él, una pantalla gigante transmite el cobro de un tiro de esquina. El hincha se tomó la cabeza, camina de un lado a otro y repite una orden desesperada hacia el televisor: “¡No la metas, perro! ¡Sácala, sácala!”. En los segundos siguientes, el silencio del salón es interrumpido por un grito colectivo que sella el destino del partido.