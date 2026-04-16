Jalón de orejas al Fomag por caos en salud de maestros que los ha tenido marchando

La Procuraduría General de la Nación emitió un nuevo llamado de atención al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora por las irregularidades en la prestación del servicio de salud para los docentes oficiales del país.
El Ministerio Público constató que el sistema opera sin contratos formalizados con su red de prestadores, en medio de un incremento sostenido de quejas por fallas en la atención médica que ha desembocado en marchas y protestas contra las directivas del fondo.
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