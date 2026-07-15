Allianz Colombia sembrará más de cinco mil árboles en Jardín, Antioquia, tras el éxito de la Carrera 15K en Medellín

La segunda edición de la Carrera Allianz 15K Medellín dejó, además de una emocionante jornada deportiva, un importante legado ambiental para el departamento de Antioquia. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, durante la premiación la aseguradora entregó un cheque por 50.000.000 de pesos a la Fundación Allianz Colombia, recursos que se destinarán a un ambicioso proyecto de restauración ecológica en el municipio de Jardín.
Los recursos entregados por Allianz Colombia impulsarán el Ecosistema Allianz, una iniciativa de restauración ambiental que contempla la recuperación de cerca de siete hectáreas de bosque andino mediante la siembra de más de cinco mil árboles nativos. La intervención se realizará en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, un territorio reconocido por su riqueza en biodiversidad.
Según explicó la compañía, este proyecto busca contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de ecosistemas estratégicos del departamento, demostrando que el deporte también puede convertirse en un motor de transformación social y ambiental.
“En Allianz Colombia creemos que el bienestar se construye promoviendo hábitos saludables, generando espacios de inclusión y aportando al desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso nos llena de orgullo que cada kilómetro recorrido en esta competencia también se traduzca en un impacto positivo para Antioquia, Medellín y todo el país”, aseguró David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia.