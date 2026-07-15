Allianz Colombia sembrará más de cinco mil árboles en Jardín, Antioquia, tras el éxito de la Carrera 15K en Medellín

La segunda edición de la Carrera Allianz 15K Medellín dejó, además de una emocionante jornada deportiva, un importante legado ambiental para el departamento de Antioquia. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, durante la premiación la aseguradora entregó un cheque por 50.000.000 de pesos a la Fundación Allianz Colombia, recursos que se destinarán a un ambicioso proyecto de restauración ecológica en el municipio de Jardín. Los recursos entregados por Allianz Colombia impulsarán el Ecosistema Allianz, una iniciativa de restauración ambiental que contempla la recuperación de cerca de siete hectáreas de bosque andino mediante la siembra de más de cinco mil árboles nativos. La intervención se realizará en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, un territorio reconocido por su riqueza en biodiversidad. Según explicó la compañía, este proyecto busca contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de ecosistemas estratégicos del departamento, demostrando que el deporte también puede convertirse en un motor de transformación social y ambiental. “En Allianz Colombia creemos que el bienestar se construye promoviendo hábitos saludables, generando espacios de inclusión y aportando al desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso nos llena de orgullo que cada kilómetro recorrido en esta competencia también se traduzca en un impacto positivo para Antioquia, Medellín y todo el país”, aseguró David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia.

Allianz 15k en su versión 2026

La capital antioqueña vivió este domingo una jornada inolvidable con la Carrera Allianz 15K Medellín, la competencia de 15 kilómetros más importante del país, que volvió a tomarse las calles de la ciudad bajo el lema “Medellín no para”, promoviendo la inclusión, la sostenibilidad y el estilo de vida saludable. El recorrido, en formato de circuito, tuvo como punto de partida la Universidad EAFIT y atravesó algunos de los principales corredores y lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos la Avenida Las Vegas, Plaza Mayor, la Avenida Ferrocarril, el Puente Nutibara y la Aguacatala.

La carrera llegó por primera vez a Medellín en 2024, en el marco de la conmemoración de los 150 años de Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país y la única con un Fondo Voluntario de Pensiones. Tras el éxito de esta primera edición, la competencia regresó este año para seguir consolidándose como uno de los principales eventos del calendario atlético nacional.

Los resultados de Allianz 15 Medellín 2026 En la categoría Abierta, el primer lugar fue para David Gómez en la rama masculina, con un tiempo de 47:36, y para Carolina Tabares en la rama femenina, quien registró 55:39. En la categoría Para atleta, los vencedores fueron Francisco Romero, con 50:47, y Jenifer Rodríguez, con un tiempo de 01:06:32. La Carrera Allianz 15K Medellín 2026 entregó una bolsa de premios de 36 millones de pesos, distribuida de manera equitativa entre las categorías Abierta (18 años en adelante) y Para atleta, tanto femenina como masculina. Los montos fueron de 4.000.000 de pesos para el primer lugar, 2.200.000 pesos para el segundo puesto y 1.050.000 pesos para el tercero de cada categoría. En cuanto a los clubes deportivos, la bolsa de premios ascendió a 7 millones de pesos, repartidos así: 4.000.000 de pesos para el primer lugar, 2.000.000 de pesos para el segundo y 1.000.000 de pesos para el tercer puesto.

Con esta segunda edición en Medellín, la Carrera Allianz 15K continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes dentro del calendario atlético colombiano, reflejando el compromiso de Allianz Colombia con la promoción de estilos de vida saludables, la inclusión y la sostenibilidad a través de acciones concretas como la que beneficiará a Jardín, Antioquia.