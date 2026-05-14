Gobierno Petro nombró a Diego Salcedo en Presidencia de la Fiduprevisora: ¿quién es?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Diego Andrés Salcedo Monsalve como nuevo presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. (conocida como Fiduprevisora). Esta es la entidad encargada de gestionar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de financiar el sistema de salud y las prestaciones de los docentes de Colombia.
Salcedo Monsalve llega al cargo tras la salida de Vanessa Gallego Peláez, quien dejó la presidencia de la entidad en abril pasado, en medio de las movilizaciones nacionales del magisterio. Mientras se definía el reemplazo definitivo, el Ejecutivo había delegado temporalmente la dirección de Fiduprevisora en Rosa Dory Chaparro Espinosa, quien es la actual jefa jurídica del Ministerio de Hacienda.
Le puede interesar: Ospina vs. Quintero: ¿quién puede pedirles renuncia a los interventores de las EPS?
El nuevo directivo es abogado y cuenta con una maestría en Derecho, además de una especialización en Regulación y Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su trayectoria profesional supera los 15 años en el sector público y en el privado relacionados con asuntos jurídicos y administrativos.