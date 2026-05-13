“Liquidar Emssanar sería devastador para los vulnerables”: sindicato de EPS a Petro

La posible liquidación de Emssanar EPS antes del próximo 31 de mayo encendió las alertas entre usuarios y directivos, luego de que la Asociación Unitaria de Trabajadores de la entidad enviara una carta al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente de Salud, Daniel Quintero, solicitando detener alguna decisión que implique su liquidación.
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En el documento, el sindicato advierte que una eventual desaparición de la aseguradora pondría en riesgo la prestación de servicios médicos para más de 1,6 millones de afiliados y afectaría directamente la estabilidad laboral de 1.585 empleados. Además, señalan que la medida tendría repercusiones sobre la red hospitalaria pública del suroccidente del país.