Actualizan reglas para telemedicina en Colombia: MinSalud sacó resolución que fortalece uso de mecanismos digitales

En una de sus últimas decisiones bajo las órdenes de Gustavo Petro, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1644 de 2026 que actualizó las reglas para ejercer la telemedicina en el país. De esa manera, se fijaron requisitos y condiciones para el desarrollo de actividades de telesalud y la prestación de servicios mediante la modalidad de telemedicina.
Esta norma fortalece el uso de herramientas digitales para ampliar el acceso a la atención médica, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, y define cuatro categorías de telemedicina: telexperticia, teleconcepto, teleconsulta y telemonitoreo.
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Según el documento dado a conocer por Caracol Radio, se conservan las modalidades tradicionales de telemedicina, pero introduce cambios en la estructura operativa, la habilitación de servicios y el uso de herramientas tecnológicas con implicaciones para EPS, IPS, profesionales independientes y empresas del sector HealthTech (tecnología en salud).