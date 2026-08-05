Petro se rajó en anticorrupción; su gestión fue “deficiente”, según Transparencia por Colombia

Tras cuatro años en el poder, el gobierno del presidente Gustavo Petro cierra su mandato con una evaluación crítica en materia de lucha contra la corrupción. Así lo concluye un informe presentado por Transparencia por Colombia, que analizó las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo en asuntos de transparencia e integridad a lo largo del cuatrienio.
El diagnóstico central del informe es contundente: la agenda anticorrupción del Gobierno “inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no consolidó cambios estructurales”.
A esto se suma, según la organización, la ausencia de un liderazgo ético por parte del propio mandatario, quien “estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”.