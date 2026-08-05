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“Quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata”: Johan Mojica niega haber respondido así a un aficionado

Johan Mojica volvió a ser tendencia, pero esta vez fuera de las canchas. El lateral colombiano negó que haya respondido con dureza a un aficionado que cuestionó su rendimiento y que alguien lo suplantó.

  • Johan Mojica y la respuesta que supuestamente le lanzó a un aficionado en redes sociales. Aunque él lo negó. FOTOS GETTY Y X
    Johan Mojica y la respuesta que supuestamente le lanzó a un aficionado en redes sociales. Aunque él lo negó. FOTOS GETTY Y X
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El lateral izquierdo colombiano Johan Mojica se convirtió en tendencia, esta vez no por su desempeño dentro del campo, sino por un intercambio con un usuario en redes sociales que generó una ola de reacciones. El defensor, quien hizo parte de la Selección Colombia en el Mundial, respondió a una crítica sobre su rendimiento con un mensaje relacionado con su situación económica, desatando un fuerte debate entre quienes respaldaron su postura y quienes la consideraron desafortunada.

Sin embargo, después sacó un video negando que él haya sido el que respondió y que le crearon una cuenta falsa.

El lateral aseguró que nunca escribió el comentario en el que supuestamente decía: “Quizás no sé centrar, pero sí sé hacer dinero”, y afirmó que fue obra de un perfil falso que usó una de sus fotografías para hacerse pasar por él.

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El futbolista explicó que sí recibió críticas por su rendimiento, las cuales dijo aceptar como parte de su profesión, pero rechazó que alguien suplante su identidad para afectar su imagen. Además, aseguró que jamás respondería de esa manera a un aficionado, destacó que lleva 17 años de carrera sin protagonizar este tipo de situaciones y defendió su reputación como una persona humilde y respetuosa. Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo recibidos y pidió que no se difunda información falsa con el objetivo de perjudicar su nombre.

La controversia comenzó luego de que el futbolista publicara una fotografía en sus redes sociales. En la sección de comentarios, un usuario cuestionó una de las facetas más críticas de su juego con un mensaje cargado de ironía: “Hazte un curso de Word para que aprendas a centrar”.

Lejos de ignorar el comentario, supuestamente Mojica respondió de forma contundente: "Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien que yo sigo facturando".

La respuesta se viralizó rápidamente y provocó miles de interacciones. Mientras algunos seguidores defendieron al jugador argumentando que tiene derecho a responder a las ofensas, otros consideran que un futbolista profesional debería manejar este tipo de críticas con mayor prudencia y evitar enfrentamientos públicos con los aficionados.

Por eso, el jugador salió a negar que haya sido él y que fue una cuenta falsa que le crearon.

No es la primera vez

Este episodio se suma a otro momento de tensión vivido por el defensor meses atrás en España. En aquella ocasión, el jugador del Mallorca fue abordado por varios aficionados a la salida de un compromiso, quienes le expresaron su inconformidad por el rendimiento del equipo.

En esta oportunidad, la frase que supuestamente él no manifestó, trascendió el ámbito deportivo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Johan Mojica sobre el mensaje viral que circuló en redes sociales?
Johan Mojica aseguró que nunca escribió el comentario que se volvió viral y afirmó que fue publicado desde una cuenta falsa que utilizó una fotografía suya para hacerse pasar por él. El futbolista pidió no difundir información que afecte su reputación.
¿Qué respondió Johan Mojica al comentario del aficionado que se volvió viral?
El lateral colombiano supuestamente había contestado: "Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien que yo sigo facturando", una frase que dividió las opiniones entre quienes respaldaron su reacción y quienes la criticaron.
¿En qué equipo juega actualmente Johan Mojica?
Al momento de esta noticia, Johan Mojica hace parte del RCD Mallorca de España, además de ser uno de los habituales convocados de la Selección Colombia.
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