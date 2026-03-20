MinSalud gastó $1.036 millones en tarima que usó el Pacto para su cierre de campaña

Cuatro semanas después de que el Pacto Histórico usara para su cierre de campaña al Congreso en Bogotá la misma tarima que un día antes había sido escenario de un evento del Gobierno, se conoció de cuánto fue la inversión que se hizo en el montaje. A raíz de ese hecho, se cuestionó si era una coincidencia o participación en política de funcionarios públicos. Le puede interesar: En la tarima de Minsalud montaron el cierre de campaña del Pacto Histórico. Según la denuncia del representante a la Cámara y senador electo, Andrés Forero, el gasto para el montaje de esa tarima estuvo a cargo del Ministerio de Salud y el contrato para llevarlo a cabo tuvo un valor de $1.036’597.429. Vale recordar que el 26 de febrero en esa tarima el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro estuvieron en un encuentro llamado “Defender la salud es defender a Colombia” en la que el Gobierno parqueó en la Plaza de Bolívar de Bogotá 51 ambulancias y mandó a decenas de integrantes de los equipos básicos de salud (EBS).

De esta manera, los funcionarios intentaron exponer lo que a su juicio son logros de su gestión y a modo de “respuesta” a los cuestionamientos que a diario hacen pacientes y agremiaciones de salud en medios de comunicación sobre el paulatino deterioro del sistema, la crisis financiera de las EPS y la falta de acceso a medicamentos. En un derecho de petición que le contestó el Minsalud a Forero, el costo del evento se desglosó en un subtotal de $871’090.276 y en un IVA de $165’507.152. Esa plata pagó una pantalla LED y unas laterales, la tarima de 12 x 12 metros, una planta de 200 KVA (kilovoltiamperios), radios de largo alcance, puntos de corriente, un módem de internet portátil y transmisión por internet, entre otros. Así mismo, el contrato incluyó decoración de la tarima, unas sillas tifanny, un mesón para eventos y un computador portátil.

El contrato también abortó el costo de un director y un coordinador de eventos, un productor, un ingeniero de sonido, dos camarógrafos, vigilancia privada, personal de aseo, bolsas de agua, refrigerios y un ingeniero de luces, entre otros. Así mismo, se pagó por pólizas y permisos del evento, entre los que están el transporte del montaje y un recogedor de basuras para eventos masivos. “Mientras #MuerenPacientes el Ministerio de Salud se gastó en esa sinvergüencería $1.036 millones. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esa plata? ¿Esa es la “revolución ética”?”, cuestionó el congresista Forero.