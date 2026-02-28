En la tarima de Minsalud montaron el cierre de campaña del Pacto Histórico

En la misma tarima en la cual la Presidencia de la República armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, en plena plaza de Bolívar de Bogotá, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral.
La feria del petrismo comenzó este jueves, con un encuentro llamado “Defender la salud es defender a Colombia”, el cual contó con una inusual puesta en escena: el desfile de 51 ambulancias del sistema de salud pública, algunas traídas desde lugares remotos, y la presencia de decenas de integrantes de los Equipos Básicos de Salud (EBS), un criticado programa del Ministerio, los cuales deberían estar prestando servicio.
Esto, en el marco de una multitudinaria participación de simpatizantes, sindicalistas y demás colectivos afectos al presidente Gustavo Petro, quien micrófono en mano, declaró: “Estamos pasando de un sistema que esperaba a que la gente enfermara, a uno que va casa a casa, que previene, que cuida. Ese es el verdadero cambio”.
A su lado estuvo el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, exponiendo lo que a su juicio son logros de su gestión, tratando de negar los graves cuestionamientos que a diario hacen pacientes y agremiaciones científicas en medios de comunicación, sobre el paulatino deterioro del sistema, la crisis de las EPS y el desabastecimiento de medicinas.
“Lo que estamos haciendo es corregir un modelo que desviaba los recursos. Queremos que la plata llegue al territorio, a los hospitales, a la gente. Por eso es tan importante seguir insistiendo en la necesidad de reformar el sistema de salud”, insistió Jaramillo en el púlpito.
De acuerdo con la exposición del Gobierno, en las 51 ambulancias que desfilaron en la plaza hubo una inversión de $13.621 millones y serán destinadas a 50 municipios de 14 departamentos.
Frente a los Equipos Básicos de Salud, de los cuales algunos de sus integrantes estuvieron arengando en el evento, el Ministerio acotó que “hoy alcanzan 14.468 equipos operativizados en 32 departamentos y 1.123 municipios y áreas no municipalizadas, que han atendido 9’094.471 hogares”.
Este esfuerzo se respalda con una inversión de $6,87 billones en dicho programa, indicaron las autoridades.
No obstante, la exposición elogiosa del Gobierno contrasta con una serie de quejas en contra de esos Equipos Básicos, cuyo desempeño no parece llenar las expectativas de pacientes y alcaldías.