MinSalud rinde cuentas a la Corte Constitucional por desacatos con plata del sistema

La crisis financiera del sistema de salud en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en el debate institucional. Esta vez se dará en una corporación de la Rama Judicial que ha servido de defensora del sector: la Corte Constitucional. El alto tribunal convocó una audiencia especial que operará como mesa técnica para analizar la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para su atención médica.
En este escenario, citó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien deberá responder por las decisiones adoptadas por su cartera frente al cálculo de la UPC. La discusión se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la suficiencia de estos recursos para cubrir la demanda de servicios en el sistema.
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El proceso tiene antecedentes recientes. Hace cuatro meses, la Corte inició un incidente de desacato contra el ministro al considerar que no se han cumplido las órdenes relacionadas con el ajuste de la UPC. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación investigar posibles incumplimientos.