Nueva EPS a la deriva en medio de más denuncias, pese a nombramiento de nuevo interventor

La Nueva EPS completa dos años intervenida sin que se evidencien mejoras. Por el contrario, han aumentado las quejas de usuarios y los problemas en la prestación del servicio. En este periodo, la entidad ha pasado por una dinámica que algunos describen como un “ensayo y error”, con cambios de interventores y nombres que van y vienen sin que se consolide una hoja de ruta clara, a pesar de que desde Presidencia anunciaron anoche el aterrizaje del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para asumir como nuevo interventor. Su nombre llegó después de que sonara el de Daniel Quintero. A esto se suma la incertidumbre institucional. El gobierno de Gustavo Petro planea prorrogar la intervención, en medio de discusiones internas, como las que involucran a la consejera de la Presidencia para las Regiones e interventora adhoc, Luz María Múnera, sobre si debe extenderse, bajo qué condiciones y con qué alcance. Lea también: Jorge Iván Ospina será el nuevo interventor de Nueva EPS

Denuncias políticas y cómo habrían ganado mayoría en las acciones de Nueva EPS

El panorama se complejiza con denuncias políticas, como las del senador electo Andrés Forero, quien señaló este viernes presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual el Gobierno habría alcanzado el 51 % de las acciones de la entidad, lo que mantiene abierto el debate sobre el manejo y el futuro de una de las EPS más grandes del país. Con estas mayorías, logradas el 14 de noviembre de 2025, el Gobierno se afianzó como el principal accionista de la Nueva EPS, lo que dejó sin el control a las cajas de compensación familiar que antes dirigían la entidad.

Según Forero, Petro y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo habrían conseguido el control mayoritario de la Nueva EPS de manera irregular y manipulada. Señaló que el interventor de Comfenalco Antioquia —intervenida desde el 15 de septiembre de 2023— habría transferido participación accionaria al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Otras cajas de compensación que cedieron sus acciones fueron Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle y Confandi.

El control de Comfenalco Antioquia y cómo habría impactado a Nueva EPS

El 15 de septiembre de 2023, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) ordenó la intervención administrativa total de Comfenalco Antioquia, por 12 meses inicialmente. Entre los argumentos de la Superintendencia se señaló el desvío de cerca de $10.000 millones, que quedaron disponibles tras el cierre de programas de salud del régimen contributivo y subsidiado. Según la entidad, ese dinero fue trasladado a una fiducia, pero desde 2021 dejó de estar bajo el control de la caja de compensación. En su lugar, pasó a figurar a nombre de la empresa Mandato Salud, una sociedad privada cuyos dueños son tres personas naturales. Para la Superintendencia, esta situación generó un riesgo jurídico y financiero, ya que recursos que debían estar bajo supervisión institucional terminaron en una estructura por fuera del control directo de la entidad.

Cambios en la administración intervenida

En marzo de 2025, cuando faltaban un par de semanas para que el Gobierno decidiera si levantaba o continuaba la intervención, el entonces gerente interventor aseguró que la caja tenía “las condiciones financieras y jurídicas para no seguir intervenida”. Sin embargo, el Gobierno no solo extendió la intervención un año más sino que sacó al interventor para nombrar a Javier Ricardo Torres, un abogado caleño sin ninguna experiencia ni en Antioquia ni en cajas de compensación.

Crisis actual de la Nueva EPS: tutelas y fallas en el servicio

En pleno control del gobierno Petro, Nueva EPS está en crisis. Según la Superintendencia de Salud, las tutelas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Como reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.

No solo eso: aunque hayan nombrado a Ospina, el decreto que prorrogaba la intervención de la entidad por parte del Gobierno venció a la media noche del 3 de abril. La nueva intervención no se ha anunciado, por lo que los términos aún no son claros. EL COLOMBIANO conoció, a través de fuentes enteradas, que había una discusión entre Luz María Múnera y el presidente Petro con respecto a si se va a extender o no la intervención, bajo qué términos y cómo sería una eventual prórroga. Además, se dijo que, por temas de su salud personal, Múnera no ha podido estar pendiente de la situación. Lea también: Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses

Pacientes en riesgo por fallas en medicamentos y tratamientos

La Nueva EPS se ha convertido en una bomba de tiempo en la que las quejas se concentran en dos problemas: la falta de entrega de medicamentos y la interrupción o ausencia de tratamientos y procedimientos esenciales para pacientes con enfermedades graves o crónicas, como diabetes, VIH, cáncer, hipertensión y patologías huérfanas. En conversación con este diario, Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo, explicó que las fallas no son nuevas. Existían antes de la intervención estatal, pero en los últimos meses se han intensificado. “Queremos que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario matan a cientos de líderes sociales, pero hay que recordar que a diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal”, aseguró el líder de la organización. ¿Hasta cuándo seguirá la incertidumbre de los pacientes de esta entidad?

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