Nueva EPS a la deriva en medio de más denuncias, pese a nombramiento de nuevo interventor

La Nueva EPS completa dos años intervenida sin que se evidencien mejoras. Por el contrario, han aumentado las quejas de usuarios y los problemas en la prestación del servicio.
En este periodo, la entidad ha pasado por una dinámica que algunos describen como un “ensayo y error”, con cambios de interventores y nombres que van y vienen sin que se consolide una hoja de ruta clara, a pesar de que desde Presidencia anunciaron anoche el aterrizaje del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para asumir como nuevo interventor. Su nombre llegó después de que sonara el de Daniel Quintero.
A esto se suma la incertidumbre institucional. El gobierno de Gustavo Petro planea prorrogar la intervención, en medio de discusiones internas, como las que involucran a la consejera de la Presidencia para las Regiones e interventora adhoc, Luz María Múnera, sobre si debe extenderse, bajo qué condiciones y con qué alcance.
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