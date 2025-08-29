Multan por $5.763 millones a tres empresas de salud por exceder precios de medicamentos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones por un total de $5.763 millones a tres sociedades por exceder los precios de venta máximos de fármacos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Le puede interesar: ¿Qué está originando los líos con acceso a medicamentos? Gremios y expertos explican. La entidad señaló que las sanciones fueron impuestas luego de realizar visitas de inspección en Cúcuta y Cali, en las que se verificaron las operaciones comerciales de las empresas Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., como mayorista; Fabilu S.A.S., como mayorista y propietaria de la I.P.S. Clínica Colombia ES, ubicada en Cali, y Fabisalud IPS S.A.S., como propietaria de la I.P.S. Clínica Cristo Rey, también ubicada en Cali.

Durante las inspecciones se identificaron posibles vínculos de control y representación legal ejercidos por miembros de una misma familia. Entre tanto, en el caso de la Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta se halló que entre los meses de octubre de 2022 y junio de 2023 comercializó 47 medicamentos que excedieron los precios máximos fijados por la Comisión en porcentajes que van desde un 1,24 % hasta un 7.000,93 %. “Ejemplo de ello, es el medicamento Tisseel, usado en procedimientos quirúrgicos para prevenir la hemostasia como sellante de tejidos, cuyo precio máximo de venta es de $585.368 y fue comercializado por un valor de $4.750.000”, indicó la SIC en un comunicado. También se identificaron irregularidades en la venta del medicamento Actilyse, el cual sirve para disolver los coágulos de sangre que se forman en los vasos sanguíneos, cuyo precio máximo de venta es de $1.691.122,48 y fue comercializado por un valor de $11.601.138.

En el caso de la sociedad Fabilu, la superintendencia identificó que entre enero y diciembre de 2023 comercializó nueve medicamentos, con lo cual excedió los precios máximos fijados en porcentajes que van desde un 3,5 % a un 164,7 %. En esa misma sociedad, en sus funciones como IPS, se identificó que durante los meses de enero a diciembre de 2023 comercializó diez medicamentos que excedieron los precios en porcentajes que van desde un 3,38 % a 2.175,11 %. Finalmente, en el caso de Fabisalud IPS, la entidad develó que entre enero y diciembre de 2023 vendió cuatro medicamentos, que superaron los precios máximos fijados en porcentajes que van desde un 0,09 % hasta un 100 %.