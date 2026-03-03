Ocho de cada 10 niños con cáncer tuvieron demoras en acceso a salud en 2025: estudio

Los menores de edad —sujetos de especial protección en Colombia— también están llevando la peor parte de la crisis financiera del sistema de salud. Así lo revela un estudio del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (Oici) y CODESS, que muestra que el 80 % de los niños con cáncer en el país enfrentó barreras de acceso al sistema de salud en el último año.
Le puede interesar: Denuncian barreras para diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil en Colombia.
La investigación, realizada entre junio y agosto de 2025, alerta el impacto crítico en la supervivencia de 244 pacientes, analizados bajo un contexto de las intervenciones de la superintendencia del ramo a las entidades promotoras de salud (EPS).
En ese sentido, se encontró que la continuidad de los tratamientos se ha convertido en el principal desafío para la salud infantil. Según el informe técnico, el 43 % de los menores ha visto afectada la ruta de atención que debe recibir: una cifra alarmante dado que en patologías como la leucemia aguda los retrasos administrativos superiores a un mes desploman de forma drástica las probabilidades de sobrevivir.