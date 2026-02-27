Radican incidente de desacato a MinSalud tras decreto que obliga el traslado de pacientes a la Nueva EPS

Luego de que el Gobierno expidiera un decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, fue radicada ante el Consejo de Estado una solicitud de apertura de incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La acción se conoce en medio de advertencias sobre la capacidad crítica de la entidad, a la que el Gobierno ahora estaría buscando trasladarle de forma obligatoria cerca de 2,6 millones de afiliados en otras EPS. Según el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero, la decisión desconocería órdenes del Consejo de Estado. Por ello, anunció que ya solicitó la apertura de un incidente de desacato contra el funcionario y la suspensión del nuevo decreto relacionado con la medida.

En un mensaje que compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter), Forero aseguró que ya fue “radicada ante el @consejodeestadola solicitud de apertura de incidente de desacato contra @GA_Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido”. Además, confirmó que también pidió que se suspendiera de manera provisional el nuevo decreto el 0182. “¡Seguimos defendiendo a los pacientes!”, remató.

Cuestionamientos a decreto del Ministerio de Salud

De acuerdo con la petición, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, habría desconocido la decisión previa del alto tribunal, al expedir esta nueva normativa que, según el recurso presentado, mantiene disposiciones sustancialmente similares a las del decreto suspendido. Por su parte, Forero cuestionó duramente al ministro de Salud Jaramillo por esta intención de trasladar afiliados a la Nueva EPS.

Forero afirmó que es “inaceptable lo que está haciendo el ministro”, al señalar que, mientras el país lamenta casos como el de Kevin Acosta —menor que falleció por falta de medicamentos para tratar su hemofilia— y el de doña Cecilia —una adulta mayor que murió en un dispensario mientras esperaba medicinas—, ambos afiliados a la Nueva EPS, el jefe de la cartera de Salud ahora buscaría trasladar de forma forzosa cerca de 2,6 millones de personas desde otras EPS que, a su juicio, presentan mejores indicadores.