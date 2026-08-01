Ponen lupa a contrato para dar atención a pacientes con VIH que la Nueva EPS terminó

Por presuntas irregularidades relacionadas con la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios asistenciales, en 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Dila Nubia Ovalle Fula y Clemencia Elvira Vargas Díaz, en sus condiciones de agente interventor de la Nueva EPS, gerente de Estructuración de Redes y Contratación de Salud y gerente regional de Salud Bogotá- regional centro, respectivamente.
De acuerdo con el Ministerio Público, se trata del contrato celebrado entre la Nueva EPS y la IPS Asistencia Científica de Alta Complejidad S.A.S cuyo objeto era la atención integral de pacientes, incluidos los pertenecientes a la cohorte VIH.
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Además se busca establecer si se presentaron irregularidades en la presunta terminación anticipada y unilateral del citado contrato, sin que se hubiesen agotado las etapas de planeación contractual, análisis de riesgos y adopción de medidas o planes de transición y continuidad del servicio para los mencionados pacientes.