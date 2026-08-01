Ana María Rincón será la presidenta del Banco Agrario en el Gobierno de De La Espriella

A seis días de su posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa conformando su equipo de Gobierno. Este sábado, 1 de agosto, anunció el nombramiento de Ana María Rincón Herrera como nueva presidenta del Banco Agrario de Colombia.
La designación fue dada a conocer durante un retiro espiritual que el gobierno electo realiza en el Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico). Rincón reemplazará en el cargo a Hernando Chica Zuccardi.
Entérese: Abelardo De la Espriella citó a su gabinete a retiro espiritual antes de la posesión del 7 de agosto: esta es la razón