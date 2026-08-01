Ana María Rincón será la presidenta del Banco Agrario en el Gobierno de De La Espriella

A seis días de su posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa conformando su equipo de Gobierno. Este sábado, 1 de agosto, anunció el nombramiento de Ana María Rincón Herrera como nueva presidenta del Banco Agrario de Colombia. La designación fue dada a conocer durante un retiro espiritual que el gobierno electo realiza en el Colegio Marymount, en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico). Rincón reemplazará en el cargo a Hernando Chica Zuccardi. Entérese: Abelardo De la Espriella citó a su gabinete a retiro espiritual antes de la posesión del 7 de agosto: esta es la razón

¿Quién es Ana María Rincón Herrera, la nueva presidenta del Banco Agrario de Colombia?

Ana María Rincón Herrera nació en Neiva, Huila. Es administradora de empresas y especialista en Gerencia de Empresas Estratégicas. Su experiencia profesional supera los 20 años en el sistema financiero. Durante 16 años ocupó cargos directivos en el Banco Colpatria y posteriormente fue gerente regional del Banco Finandina en Neiva, experiencia con la que consolidó su trayectoria en el sector bancario antes de incursionar en la política.

Experiencia política de Ana María Rincón Herrera

Rincón fue también representante a la Cámara por el departamento del Huila entre 2014 y 2018. Sin embargo, en 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección. El alto tribunal concluyó que, durante los seis meses previos a los comicios, ejerció como gerente del Banco Finandina y realizó gestiones de negocios con el municipio de Baraya y con Aguas del Huila S.A. E.S.P., actividades que, según la Constitución, constituyeron una inhabilidad para aspirar al Congreso. Un año después, en 2016, el Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada por Rincón con la que buscaba dejar sin efecto esa decisión. Le puede interesar: De la Espriella designó a los nuevos directores de la ANI, el FNA y Parques Nacionales; vea quiénes son

Así fue el anuncio de Ana María Rincón Herrera como presidenta del Banco Agrario

El nombramiento se conoció mientras el presidente electo y varios integrantes de su gabinete participan en una jornada de reflexión en Puerto Colombia. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó que el encuentro busca pedir sabiduría para el “camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser”. Desde el lugar también fue confirmada la designación por el abogado Germán Calderón España a través de sus redes sociales.

Lea más: Abelardo de la Espriella designó a María Carolina Restrepo como directora del ICBF El Banco Agrario es la entidad financiera estatal encargada de impulsar el financiamiento del sector agropecuario, promover el desarrollo rural y ampliar la inclusión financiera en las diferentes regiones del país. Tras conocerse el nombramiento, el representante a la Cámara Julio César Triana afirmó que se trata de “una de las entidades más importantes para el desarrollo del campo colombiano” y señaló que Rincón “conoce de cerca la realidad, el esfuerzo y las necesidades de nuestros productores”.

Por su parte, el exrepresentante Jaime Felipe Lozada aseguró en sus redes sociales que la designación “refleja el cariño, la confianza y el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella con el Huila”.

Con este anuncio, De La Espriella continúa definiendo los funcionarios que integrarán su administración antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto. Siga leyendo: Centro Democrático confirmó que sus congresistas pagarán de su bolsillo traslado a Cali para posesión de De la Espriella

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