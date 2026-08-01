Angie Rodríguez interpondrá tutela por ser declarada insubsistente estando incapacitada

La exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentará una acción de tutela luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizara su retiro del cargo mediante una declaratoria de insubsistencia. Sobre esa decisión afirmó que se produjo mientras permanecía con incapacidad médica vigente, por lo que sería improcedente. En declaraciones entregadas a La FM, la exfuncionaria sostuvo que su incapacidad se extiende hasta el 12 de agosto y aseguró que informó oportunamente esa situación al Fondo Adaptación, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a su entidad promotora de salud (EPS) desde el pasado 30 de julio. Le puede interesar: Angie Rodríguez denunciará a Petro por divulgar información de su salud mental y vincularla con el paramilitarismo. Rodríguez explicó que acudirá a esta vía judicial porque considera que la entidad tenía pleno conocimiento de su condición de salud antes de expedir el acto que puso fin a su permanencia en el cargo.

Quien fuera la mano derecha del presidente Petro también aclaró que el reconocimiento formal de la incapacidad aún no había sido emitido mediante resolución administrativa, pero señaló que eso obedecía a circunstancias internas del área de Talento Humano y no a una omisión de su parte. Según contó a la mencionada emisora, la responsable de esa dependencia también se encontraba incapacitada y tenía previsto reincorporarse a sus labores el próximo lunes 3 de agosto, motivo por el cual el trámite administrativo seguía pendiente. A su juicio, esa situación no cambia el hecho de que la entidad conocía previamente su estado médico.

La salida de Rodríguez se oficializó mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda. El documento —firmado por el ministro Germán Ávila, quien ejerce funciones presidenciales mientras el presidente de la República cumple una visita oficial a Cuba— declara insubsistente su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación a partir del 1 de agosto. La decisión se produce en medio de la controversia surgida por las denuncias públicas realizadas por Angie Rodríguez sobre presuntas irregularidades en el Gobierno que está a menos de una semana de irse. Lo que mencionó incluía comentarios sobre la “vida desordenada” que lleva el mandatario y la influencia de la joven Juliana Guerrero en Presidencia. De hecho, la exfuncionaria señaló a Petro como “mi mayor victimario”.