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Angie Rodríguez interpondrá tutela por ser declarada insubsistente estando incapacitada

El decreto que declaró insubsistente a la exgerente del Fondo Adaptación fue expedido el 31 de julio y lo firmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

  • Angie Rodríguez ocupó los cargos de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de gerente del Fondo Adaptación en el Gobierno Petro. FOTO COLPRENSA
    Angie Rodríguez ocupó los cargos de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de gerente del Fondo Adaptación en el Gobierno Petro. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
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hace 3 horas
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La exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentará una acción de tutela luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro formalizara su retiro del cargo mediante una declaratoria de insubsistencia. Sobre esa decisión afirmó que se produjo mientras permanecía con incapacidad médica vigente, por lo que sería improcedente.

En declaraciones entregadas a La FM, la exfuncionaria sostuvo que su incapacidad se extiende hasta el 12 de agosto y aseguró que informó oportunamente esa situación al Fondo Adaptación, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a su entidad promotora de salud (EPS) desde el pasado 30 de julio.

Le puede interesar: Angie Rodríguez denunciará a Petro por divulgar información de su salud mental y vincularla con el paramilitarismo.

Rodríguez explicó que acudirá a esta vía judicial porque considera que la entidad tenía pleno conocimiento de su condición de salud antes de expedir el acto que puso fin a su permanencia en el cargo.

Quien fuera la mano derecha del presidente Petro también aclaró que el reconocimiento formal de la incapacidad aún no había sido emitido mediante resolución administrativa, pero señaló que eso obedecía a circunstancias internas del área de Talento Humano y no a una omisión de su parte.

Según contó a la mencionada emisora, la responsable de esa dependencia también se encontraba incapacitada y tenía previsto reincorporarse a sus labores el próximo lunes 3 de agosto, motivo por el cual el trámite administrativo seguía pendiente. A su juicio, esa situación no cambia el hecho de que la entidad conocía previamente su estado médico.

La salida de Rodríguez se oficializó mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda. El documento —firmado por el ministro Germán Ávila, quien ejerce funciones presidenciales mientras el presidente de la República cumple una visita oficial a Cuba— declara insubsistente su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación a partir del 1 de agosto.

La decisión se produce en medio de la controversia surgida por las denuncias públicas realizadas por Angie Rodríguez sobre presuntas irregularidades en el Gobierno que está a menos de una semana de irse. Lo que mencionó incluía comentarios sobre la “vida desordenada” que lleva el mandatario y la influencia de la joven Juliana Guerrero en Presidencia. De hecho, la exfuncionaria señaló a Petro como “mi mayor victimario”.

Con la tutela, la exfuncionaria busca que un juez analice la legalidad de la decisión adoptada por el Ejecutivo y determine si sus derechos fundamentales fueron vulnerados al haberse expedido la declaratoria de insubsistencia mientras permanecía incapacitada.

Hasta el momento, el Gobierno Petro no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos hechos por la exgerente en relación con su estado de salud ni sobre la acción judicial que anunció. Por ahora, el mandatario está en su último viaje de Estado visitando Cuba, en donde se reunió con Miguel Díaz–Canel.

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