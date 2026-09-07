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Así avanza el Mundial Sub-20 femenino en el que Colombia debuta este lunes ante Costa Rica

El duelo de Colombia a las 11:00 a.m., se podrá ver en el país a través de www.golcaracol.com y Ditu.

  • Brasil inició su camino en el Mundial Sub 20 femenino con un triunfo contundente 4-1 ante Tanzania. FOTO: GETTY
    Brasil inició su camino en el Mundial Sub 20 femenino con un triunfo contundente 4-1 ante Tanzania. FOTO: GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Tras los primeros dos días de competencias en el Mundial Sub-20 femenino, en Polonia y en el que Colombia debuta este lunes, a las 11:00 a.m., ante Costa Rica, otros equipos sudamericanos como Brasil, Argentina y Ecuador, ya debutaron con una balance agridulce, con dos victorias y una derrota.

Las selecciones de Ecuador y Brasil vencieron a sus respectivos rivales Ghana y Tanzania con resultados de 3-0 y 4-1, mientras que las argentinas cayeron ante las anfitrionas 3-0.

Hasta ahora la goleada del torneo la protagonizó Brasil con el 4-1 ante Tanzania. Entre los resultados se destacan el 3-0 que Polonia le marcó a Argentina, el empate 2-2 de México ante el desconocido Benín.

Así mismo en el grupo B, Canadá empató 1-1 con Inglaterra, igual resultado para Francia y Corea del Sur. En el Grupo D Japón e Italia ganaron sus duelos por igual marcador, 2-1 ante Nueva Zelanda e Italia, respectivamente.

Entérese: Mundial Sub-20 Femenino 2026: sedes, calendario y la ruta de Colombia en Polonia

Este lunes saldrán a la acción: Colombia, que es dirigida por Carlos Paniagua, se mide a Costa Rica a las 11:00 a.m., hora de Colombia; mientras que Corea del Norte se enfrentará a Portugal. El Grupo F: Nueva Caledonia se enfrenta a China y España lo hará ante Nigeria.

Hay que recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final del torneo, junto a los mejores cuatro terceros de los seis grupos que disputan el torneo en Polonia.

El Mundial Sub 20 femenino ha sido dominado por Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, cada uno con tres coronas, mientras que España y Japón tienen una cada uno. Hasta el momento, Sudamérica nunca ha ganado el torneo y solamente Brasil ha estado en fase de semifinales perdiendo el duelo en las ediciones 2006 y 2022, siendo tercera en ambos años y cuarta en 2002 y 2004.

Lea también: Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Mundial Sub-20 en Polonia

La mejor actuación de Colombia en el Mundial data de 2010, cuando el país logró el cuarto puesto.

En el registro de coronas, Europa y Asia suman, cada una, cuatro títulos, sobre tres de Concacaf.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora y cuándo juega Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Sub-20 femenino?
Colombia debuta este lunes a las 11:00 a.m. (hora colombiana) frente a Costa Rica. En el país se podrá ver el partido a través de www.golcaracol.com y Ditu.
¿Cómo se clasifican los equipos a los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino?
Avanzan a la siguiente fase los dos primeros puestos de cada uno de los seis grupos, junto con los cuatro mejores terceros lugares.
¿Cuál ha sido el país sudamericano con mejor rendimiento en la historia del Mundial Sub-20 femenino?
Brasil es la única selección sudamericana que ha alcanzado semifinales, logrando el tercer puesto en 2006 y 2022, y el cuarto lugar en 2002 y 2004. Sudamérica nunca ha ganado el torneo.
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