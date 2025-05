Pérdidas salud de maestros: Fomag responde omitiendo partes de video de Aldo Cadena

No obstante, este aparte, que revela el despelote en el que está la contratación en este modelo, no tuvo comentarios de Aldo Cadena en el comunicado de prensa publicado por el Fomag. Se limitó a agregar que la frecuencia de uso de las consultas médicas se triplicó, pues pasó de 1,23 a 3,07 atenciones por usuario al mes.

En ese aparte, el vicepresidente del Fomag afirmó que no hay forma de rastrear para dónde se están yendo los recursos para sostener ese régimen de salud exceptuado. “Ministro, hoy (29 de abril) no hay supervisión de ninguno de los contratos, ni auditoría interna para que podamos ver qué se hace y que no se hace. El chorro no se ha cerrado, el chorro viene abierto desde el año pasado por la forma de contratación que ustedes hicieron”, expresó Cadena en la reunión con el Consejo Directivo del Fomag, en el que tienen cabida los ministros de Educación, de Trabajo y de Hacienda y tres representantes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

El otro aparte de los videos sobre los que no hizo mención el Fomag y el funcionario fue a la advertencia, con voz alta y en tono de reclamo, que hizo la fiscal de Fecode, María Eugenia Londoño, sobre las consecuencias y el costo político que los problemas de la implementación del modelo de atención a los profesores podría traerle al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Yo les pregunto: ¿con qué moral se va a movilizar el magisterio?, cuando vaya a la clínica y no va a tener respuesta porque hoy no la tiene, hoy no tenemos medicamentos. Claramente este tema no se ha solucionado. ¿Qué va a pasar? Ministro, ¿qué va a pasar? Fiduprevisora, Aldo: ¿qué va a pasar? Nos tienen que decir, sobre todo, la garantía para la vida de nuestra gente. Y solicitamos una reunión urgente con el presidente Petro porque este tema se va a complejizar y porque el país se va a revolcar”, expresó Londoño. Una intervención que también evidencia que la implementación del nuevo modelo está afectando a los docentes y no les ha dado resultado.

Así las cosas, a la respuesta del Fomag le hace falta no uno, sino varios pedazos sobre la actual realidad de la salud del magisterio colombiano.

