Presidenta de Perú, Dina Boluarte, viajará esta semana a Santa Rosa de Yavarí, isla fronteriza reclamada por Petro

La presidente de Perú Dina Boluarte visitará “esta semana” Santa Rosa de Yavarí, situada en la frontera entre este país, Brasil y Colombia, en medio de la polémica desatada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que Lima haya elevado a categoría de municipio a Santa Rosa de Loreto, en lo que Colombia ha denunciado como un intento de anexionarse territorio.

Así lo ha confirmado el presidente del Consejo de Ministros peruano, Eduardo Arana, en una rueda de prensa recogida por la emisora RPP en la que ha indicado que, con esta visita, “estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y ante los retos y desafíos que tenemos en la comunidad”.

Lea también: “No hay nada que tratar”: presidenta de Perú sobre litigio con Colombia por isla Santa Rosa de Yavarí

La zona se ha convertido en el foco de una nueva disputa entre Lima y Bogotá, apenas varios meses después de que hayan restablecido relaciones diplomáticas tras dos años de desavenencias debido a unas declaraciones de Petro en las que comparó la represión de las protestas desatadas contra Boluarte a principios de 2023 con los nazis.

Arana, quien ya viajó a Santa Rosa la semana pasada, ha reafirmado “la soberanía peruana sobre la isla de Chinería”, que para Lima incluye la disputada Santa Rosa, aludiendo al proceso de demarcación “derivado del Tratado de 1922”.

Días antes, el mandatario colombiano acusó a Perú de “copar un territorio que es de Colombia”, unas declaraciones tras las que el Ministerio de Exteriores del país vecino expresó “su más firme y enérgica protesta”, defendiendo la creación, a mediados de junio, “de un nuevo distrito de Santa Rosa en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución”.