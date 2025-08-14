Una pareja de hermanos habría asesinado a ‘Peio Neio’ en Envigado; ya están presos

El crimen que la semana pasada conmovió a la comunidad de Envigado comienza a esclarecerse. La Fiscalía General de la Nación logró la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano, señalados como presuntos responsables del homicidio de Gustavo Alberto Tamayo Arcila, ampliamente conocido en el municipio como ‘Peio Neio’, un popular y querido habitante de calle. Puede leer: Envigado está de luto por el asesinato de Peio Neio: lo apuñalaron, lo ahorcaron y lo tiraron a una quebrada El cuerpo sin vida de ‘Peio Neio’, de 55 años, fue hallado el pasado 2 de agosto de 2025 en la quebrada La Ayurá, a la altura del barrio El Salado. El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, el cuerpo presentaba una herida con arma cortopunzante y tenía una cuerda amarrada en el cuello. Inicialmente, se habría intentado simular que la muerte fue un suicidio.

Las investigaciones preliminares, lideradas por una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de la URI, apuntan a que el crimen habría sido producto de un acto de intolerancia. Según Ricardo Vásquez, secretario de Seguridad de Envigado, los hechos se habrían desencadenado en medio del consumo excesivo de bebidas embriagantes, cuando los agresores transitaban por el lugar donde se encontraba la víctima, quien presuntamente realizó un comentario que provocó una reacción violenta en su contra. Se conoció que, tras asesinarlo, los agresores habrían intentado lanzar el cadáver a la quebrada para que la corriente se lo llevara, pero esto no ocurrió. El momento en que el hombre fue arrojado a la quebrada quedó registrado en un video de seguridad, que sirvió como evidencia. Siga leyendo: Capturados por crimen de Miguel Uribe deberán responder por homicidio agravado, ¿a qué pena se exponen? Horas después del atroz asesinato y tras la difusión de videos en redes sociales, los hermanos Cañas Cano, de 24 y 27 años, se presentaron voluntariamente ante las autoridades. A pesar de haberse presentado, durante las audiencias concentradas no aceptaron los cargos imputados por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, la Fiscalía logró que se les impusiera la medida de aseguramiento en centro carcelario.