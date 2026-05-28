La propuesta de Acemi al próximo presidente para salvar del caos al sistema de salud

El desastre que dejará el Gobierno de Gustavo Petro en el sistema de salud es de proporciones titánicas. Y resolverlos será uno de los “chicharrones” que tendrá que arreglar o enfrentar el próximo presidente, sea quien sea. Ante esto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó una propuesta de emergencia para enfrentarla y advirtieron que deberá priorizar la estabilización operativa antes de impulsar una nueva reforma estructural.
El documento señala que el sector atraviesa una de las situaciones más difíciles desde la creación de la Ley 100, debido a problemas de acceso a servicios, retrasos en procedimientos médicos, dificultades en la entrega de medicamentos y crecientes deudas entre EPS, clínicas y proveedores.
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Según el gremio, el primer paso debe enfocarse en atender a los pacientes represados y recuperar la continuidad de los tratamientos. Para ello, propone concentrar recursos y capacidad institucional en los casos más urgentes, especialmente aquellos con enfermedades de alto riesgo.