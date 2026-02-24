“Voy a usar los dientes” de la Supersalud ad hoc en la Nueva EPS: Luz María Múnera

Lo que tiene la Nueva EPS, además de 11,5 millones de afiliados, son problemas. La muerte de Kevin Acosta la semana pasada porque la aseguradora no le entregó en dos meses el medicamento para la hemofilia que sufría, dejó al descubierto la cara más dolorosa de la “crisis explícita” y del “chu, chu, chu” del sistema de salud.
Las deudas que acumula con la red de prestadores (que ha generado que cancelen servicios a sus afiliados en hospitales y clínicas), el incremento de quejas y tutelas por problemas en acceso a servicios de salud (la Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 las quejas contra la Nueva EPS se duplicaron frente a 2024) y el desconocimiento de sus estados financieros (resumen de su situación fiscal) tienen a esa empresa en el limbo.
En entrevista con EL COLOMBIANO, la superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, habló sobre estas problemáticas y qué están haciendo para atenderlas. Habló de una supuesta “crisis creada” y que se firmará un contrato de auditoría forense para conocer los estados financieros de la EPS.
¿Qué situación encontró en la Nueva EPS desde que la nombraron en la superintendencia ad hoc?
Son varias situaciones que aún no se logran superar en la intervención que se ha hecho. Encontramos que no tenemos informes financieros certeros de 2024-2025. Aún hay un número muy alto, de $15 billones, sin auditar. El problema farmacéutico, donde todo el mundo dice que es un problema de pagos, pero la postura que esta superintendente tiene y la exigencia a la EPS es que con quien se firmaron los contratos tienen toda la autoridad y la autonomía para tener acciones jurídicas por el no pago.