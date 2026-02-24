Hannah Montana regresa: fotos del rodaje y detalles del especial por los 20 años en Disney+

A dos décadas de su debut, Hannah Montana vuelve a ser la protagonista. Esta vez no por rumores, sino por imágenes filtradas que muestran a Miley Cyrus caracterizada nuevamente con la icónica peluca rubia, flequillo recto y un vestuario que remite directamente a la estética pop maximalista de los años 2000.
Las fotografías, captadas en Malibú durante lo que sería el rodaje de un especial conmemorativo, desataron una ola de nostalgia en redes sociales. En ellas se ve a la artista con prendas brillantes, lentejuelas, accesorios metalizados y gafas oversized, elementos que definieron el ADN visual del personaje cuando la serie se estrenó en 2006 por Disney Channel.