Giro en caso Santiago Uribe: Tribunal Superior de Antioquia remite expediente a la Corte Suprema

El proceso contra Santiago Uribe Vélez dio un nuevo giro este miércoles luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia ordenara enviar su expediente a la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena en su contra. El ganadero fue sentenciado por ese alto tribunal, el 25 de noviembre de 2025, a 28 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en un fallo que lo vinculó con la creación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”. La decisión se produce tras el recurso de impugnación especial presentado por su defensa, liderada por Jaime Granados, que busca revertir la condena de segunda instancia que había revocado su absolución inicial. Le puede interesar: “Vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo de mi hermano”: Álvaro Uribe le responde a Petro en medio de acusaciones El Tribunal confirmó que tanto la defensa como las demás partes intervinientes sustentaron sus posiciones dentro de los plazos legales, por lo que ahora será la Corte la encargada de resolver el recurso bajo el principio de doble conformidad. El caso también abre un debate jurídico clave sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Mientras una interpretación señala que los cargos podrían prescribir entre 2026 y 2027, otra sostiene que el plazo se extiende hasta 2032. La definición de este punto será determinante en el futuro judicial del procesado. Lea más: Tribunal de Antioquia condenó a 28 años de prisión a Santiago Uribe: le queda la instancia de la Corte Suprema

Los detalles de la condena

En noviembre del año pasado ese Tribunal decidió revocar la absolución que había recibido en 2024 Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, y decidió condenarlo el 25 de noviembre del año pasado por el caso de “Los 12 Apóstoles”, en el que fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de crímenes de lesa humanidad. El fallo en segunda instancia desestimó el fallo del juez primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024, había absuelto al ganadero de los cargos relacionados con la conformación del grupo paramilitar que operó en el Norte de Antioquia.

La decisión del tribunal de condenar al hermano del expresidente es por 340 meses, es decir, 28 años y 3 meses de cárcel. Según se lee en el documento, el tribunal ordenó: “Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. SEGUNDO: En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”. También le ordenó un pago de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El grupo paramilitar habría tenido en la hacienda La Carolina un punto de reunión, según la investigación de la Fiscalía. Aunque el juez descartó la implicación de Uribe en el homicidio de Camilo Barrientos, el ente acusador sostuvo que la evidencia demuestra la posible vinculación del ganadero con la creación y actividades del grupo armado. Lea también: “Ojalá su hermano hubiera ido a las cárceles”: Petro y Uribe se enfrentan por casos judiciales en sus familias Barrientos, conductor de bus escalera asesinado en 1994, fue uno de los casos que impulsó la acusación, aunque la defensa de Uribe señaló siempre que los responsables fueron otras personas, entre ellas el mayor (r) Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya. Los representantes de las víctimas de “Los 12 Apóstoles” denunciaron que el juez no tuvo en cuenta testimonios clave. Según señaló en su momento el abogado de las víctimas, Sergio Mesa, el testimonio de José Leonel Restrepo es esencial para entender la relación de Uribe con el grupo paramilitar. Restrepo afirmó que los sicarios conocidos con los alias de Rodrigo y otros integrantes del grupo frecuentaban la hacienda La Carolina, donde supuestamente Uribe habría tenido contacto con ellos. Estas declaraciones, junto con otras pruebas documentadas, serán parte del recurso de apelación.

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