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Corte Suprema negó último recurso de la defensa de Santiago Uribe: condena por paramilitarismo quedó en firme

El alto tribunal negó una solicitud de revisión del fallo, a la cual había recurrido el hermano del expresidente Álvaro Uribe.

  • Santiago Uribe Vélez, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    Santiago Uribe Vélez, condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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La Corte Suprema de Justicia negó un último recurso judicial con el que la defensa de Santiago Uribe Vélez pretendía que se revisara el fallo que dejó en firme una condena de 28 años de prisión en su contra, por su participación en la organización paramilitar “los Doce Apóstoles”.

Esta semana, la Sala de Casación Penal de la Corte reafirmó en última instancia la sentencia que había proferido el Tribunal Superior de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en disfavor del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

No obstante, el abogado Jaime Granados, defensor del condenado, radicó un recurso extraordinario para que la Corte en pleno revisara la decisión de la Sala de Casación, bajo el argumento de que hubo un análisis sesgado de las pruebas.

El alto tribunal descartó la petición, al declararla improcedente, pues la medida tomada por la Sala fue la última instancia procesal, es decir, la última palabra en este caso.

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