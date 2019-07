Savia Salud, un asunto por resolver

Desarrollar modelos territoriales de gestión de la salud

Julián Vargas Jaramillo

Profesor Facultad de Salud Pública

Universidad de Antioquia

Como integrante de la Facultad de Salud Pública, pero también como miembro de Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud, considero que el próximo gobernador tendrá por tarea alcanzar una serie de objetivos, algunos de ellos requieren gestionar la intervención del Gobierno nacional y otros son de su resorte directo: Poner al ser humano en el centro del sistema de salud. Acabar con la segmentación de la población según la capacidad de pago, que profundiza las brechas, garantizando igualdad en el trato. Recuperar la rectroría y la autoridad sanitaria del departamento. Desarrollar un aseguramiento social en salud, en vez del aseguramiento comercial de mercantilización de servicios impuesto hasta el momento. Desarrollar modelos de gestión territorializada de la salud, consolidando la estrategia de atención primaria en salud como guía del sistema. Pasar de la competencia a la cooperación entre todos los agentes del Sistema General de Seguridad Social a través de redes integradas de servicios de salud. Establecer una financiación adecuada de los hospitales públicos, que no sea por venta de servicios. Recuperar la planificación de los servicios de salud según las necesidades de la población en el territorio y no según la rentabilidad de estos. desarrollar una política integral de talento humano en salud, que garantice su vinculación laboral en condiciones dignas, la capacitación continua y los incentivos adecuados para ocupar todo el territorio. Mejorar las capacidades a nivel territorial, reformando la ley de competencias y recursos. Y finalmente, continuar apostándole al modelo de atención de la EPS Savia Salud, patrimonio de los antioqueños, estableciendo los mecanismos de salvamento para que se pueda fortalecer.

Plantear políticas para cambiar los estilos de vida

Leonardo Quiroz Álvarez

Coordinador especialización en Gerencia de Instituciones de la Salud

Universidad Eafit

El 90 % de las enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles. En ese grupo se incluyen enfermedades cardio y cerebrovasculares, diabetes, cánceres y enfermedades respiratorias crónicas que son la primera causa de muerte en el mundo. Para establecer políticas de salud es necesario tener presente los factores determinantes de salud estipulados por el canadiense Marc Lalonde, quien determinó que el estilo de vida tiene una incidencia en la salud del 43%, la biología humana el 27%, el ambiente el 19% y el sistema sanitario el 11%. Se estima que a nivel global la asignación de recursos destinados a salud en cada ítem es de 1,5% para estilos de vida, 7.9% biología humana, 1,6% ambiente y 90% para el sistema sanitario. Si bien no se trata de dejar al sistema sanitario sin recursos, si es necesario que el próximo gobernador tenga presente que hay una insuficiencia en las políticas que deben cambiar los hábitos y los comportamientos no saludables de la población. Es necesario un estudio de los factores socioculturales e históricos que influyen en las políticas públicas dirigidas a cambiar los estilos de vida. No se puede olvidar la historia de cada región para establecer esas políticas, es importante la participación de las ciencias sociales, que no sean creadas solo por médicos, especialistas en salud pública o economistas. La salud pública es un poderoso instrumento de fortalecimiento de la democracia. Por eso el aspirante a gobernador debe preguntarse cómo va a orientar las políticas de desarrollo económico y social que afectan la salud de la población, cómo orientar las políticas de asignación de recursos físicos, humanos y financieros en la dirección y conducción de los sistemas de salud, y cómo resolver las inequidades sociosanitarias.

El desafío: consolidar la EPS Savia Salud en 116 municipios

Cesar Betancur Cañola

Profesor Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de Medellín

El próximo Gobernador debe promocionar la salud pública como un bien común, debe fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, así como la correcta utilización de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el adecuado flujo de éstos en toda la red de prestadores del departamento. También debe brindar solución al problema legal de las tutelas y llevar a cabo procesos de descentralización, control y vigilancia de los capitales.

Un punto vital para el futuro Gobernador es la consolidación de Savia Salud EPS, la más grande del régimen subsidiado, con operación en 116 municipios del departamento (en 58 de estos es la única EPS) la cual cuenta con 1,7 millones de afiliados. Dicha entidad requiere compromisos en cuanto a lo contractual para que continúe garantizando la atención, mejorando el servicio y estableciendo diálogos con las Asociaciones de Usuarios. Ante todo, es necesario estructurar y garantizar el pago de sus acreencias que suman entre otras unos $300.000 millones de pesos por temas del NO PBS (por fuera del plan básico de salud) definiendo quién es el responsable financiero.Savia Salud debe consolidar resultados positivos y la continuidad de su naturaleza pública, estableciendo acuerdos con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud para que, con la Ley de Punto Final, la EPS continúe asegurando la población más vulnerable. Debe asegurarse un “acuerdo de punto final” para el saneamiento de deudas acumuladas entre los agentes, otorgándole mayor liquidez a partir de mecanismos de identificación, auditoría y pago de deudas. Es importante la introducción de incentivos que promuevan el saneamiento de deudas.

Políticas para disminuir la demanda en atención de la enfermedad

Juan Camilo Restrepo Gutiérrez

Vicerrector de la Sede Medellín

Universidad Nacional

En Antioquia, como en el resto del país, los problemas de financiación del sistema de salud han ocupado la agenda y en buena medida han generado más frustración que satisfacciones. Una triste realidad se siente aún más, cuando se tiene en cuenta que esta región ha sido pionera en avances de trasplantes, en estudios en áreas biotecnológicas relacionados con salud humana, en estudios de pacientes con VIH, y en sistemas de atención y salud pública. El próximo gobernador deberá diseñar alternativas viables para garantizar la permanencia de Savia Salud. Esto sin contar el alto número de personas que provienen de otros departamentos y aún de Venezuela, con necesidades de cobertura en salud, para la que es preciso tener una respuesta. Ello implica también una corresponsabilidad del gobierno nacional, que debe liderar el gobernador. El próximo gobierno debe establecer un programa de saneamiento básico y agua potable que cubra las regiones más apartadas del departamento, que aparejado con programas de estilos de vida saludable, ayuden a incorporar en la cotidianidad conceptos de prevención y promoción de la salud, que a partir del ejercicio de políticas de salud pública ayuden a disminuir la demanda en atención de la enfermedad. En esa dirección, la Gobernación debe apoyar la consolidación de una cultura integral en salud que involucra la salud humana, animal y ambiental, tal como se propone a partir de la propuesta de creación del Laboratorio Genómico One Health, que lidera la U. Nacional en asocio con la U. de Wisconsin y Ruta N, para el desarrollo de vacunas, tratamientos, dispositivos de diagnóstico temprano y medicina personalizada de precisión. Una oportunidad para coordinar esfuerzos e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños.

Recuperar el control de los hospitales públicos

Camilo Osorio Barker

Decano Medicina

Universidad Pontificia Bolivariana

Son muchísimos los retos que, en materia de salud, tendrá el próximo gobierno de Antioquia, especialmente por lo convulsionado que el sector se encuentra en estos momentos, agobiado más por las problemáticas financieras, que por su real razón de ser: El cuidado de la salud de las comunidades, la promoción de la vida saludable, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico temprano de la enfermedad, su tratamiento y rehabilitación en busca del restablecimiento de la salud, o por lo menos de una vida digna hasta la inevitable muerte. Un reto y enfoque esencial del próximo gobernador deberá ser en los hospitales de Antioquia. Hace años, antes de su descentralización, los centros de atención funcionaban dentro de una única estructura asistencial y administrativa departamental, conformando verdaderas redes de atención según los niveles de complejidad, que funcionaba, dentro de las dificultades siempre presentes, bastante bien. El gran beneficiado era paciente, ya que no quedaba sujeto a los vaivenes de nuestro complejo sistema de aseguramiento. Pero lo más interesante es que el funcionamiento de cada hospital no quedaba sujeto a los voraces apetitos de los políticos locales, que han sabido convertirlos en verdaderos fortines de burocracia, favoreciendo muchas veces su ineficiencia y no pocos desastres financieros. ¿Es de por sí mala la descentralización de este manejo respecto a un control central que los tenga como sucursales de un servicio esencial para la comunidad? No sabría decirlo, pero tengo claro que se debería regresar a un modelo que esté por encima del manejo fraccionado de cada institución, único modo, de lograr verdaderas redes complementarias de atención para beneficio de cada paciente, su familia y los antioqueños.