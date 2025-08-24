x

Doris Manco cumple sus sueños: Mundial con Colombia en Tailandia y jugará con Alianza Lima de Perú

La voleibolista nacida en Carepa hace 18 años, integra la Selección Colombia femenina que compite en territorio asiático. Este lunes juegan ante China.

    Doris Sofía Manco González, jugadora nacida en Carepa, quien integra la Selección Colombia que disputa el Mundial en Tailandia. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
24 de agosto de 2025
bookmark

Doris Sofía Manco González irradia fuerza, potencia, buena energía y una alegría contagiosa en los coliseos donde actúa. La sonrisa es su carta de presentación y le ayuda a ganar confianza, ya que, aunque al principio puede parecer tímida, en realidad es una joven alegre, optimista y muy disciplinada que tiene claro el camino que quiere seguir en el deporte.

Hace cinco años, se adentró en el mundo del voleibol. Su madre, Diana González, también fue jugadora, pero nunca la impulsó a seguir sus pasos. Sin embargo, las condiciones innatas de Doris, como su impresionante 1,82 m de estatura, su fuerza, potencia y su gran capacidad de salto y bloqueo, la han llevado lejos. Aquella niña que la profesora Sandra invitó a un semillero en el colegio Luis Carlos Galán de Carepa ahora es parte de la Selección Colombia de mayores y está disputando su primer Mundial en territorio asiático.

Su talento la llevó a ser parte del proyecto de Banafrut Carepa que orienta el entrenador Andrés Mesa, y a los 16 años se mudó a Medellín para continuar con su formación.

En solo tres años, ha dado pasos agigantados, integrando las selecciones juveniles de Antioquia y Colombia, y destacándose por su disciplina y talento en la cancha.

La joven nacida en Carepa hace 18 años se ganó un lugar en el equipo nacional que compite en Tailandia, en la segunda participación del país en este certamen. Además, su brillante desempeño con Colombia en la pasada Copa Panamericana en México, donde la Tricolor fue subcampeona, le abrió las puertas de un club extranjero: el Alianza Lima de Perú, donde jugará junto a su compañera de selección, María Alejandra Marín.

“Es una felicidad enorme, estoy cumpliendo uno de mis sueños: poder jugar en una liga profesional en el exterior. Sé que estar junto a María Alejandra, que es una gran referente, me permitirá seguir creciendo en mi juego”, comentó la deportista.

El técnico Andrés Mesa, quien la conoció hace años, vio en ella cualidades que podrían convertirla en una de las mejores levantadoras del mundo, a pesar de que Dorís inicialmente quería ser atacante. “Doris tiene esa tenacidad y determinación en la cancha. Además, es disciplinada y tiene claro y definido el camino y las metas que quiere alcanzar”, resalta el entrenador paisa.

Desde Tailandia, Doris espera seguir sumando conocimientos para perfeccionar su juego. Estar junto a las mejores del mundo, verlas entrenar, jugar y competir contra ellas, sin duda fortalecerá su carrera. Hoy la ven como un ejemplo a seguir e inspira a muchas niñas en su región.

Tanto en Tailandia como en Lima, Doris espera dar lo mejor de sí, continuar con sus estudios y seguir cosechando títulos. Ha sido campeona nacional y de Juegos Nacionales con Antioquia, y también ha logrado importantes victorias con Colombia en los torneos Suramericanos.

Disputó el Torneo Preolímpico en 2023 y, recientemente, fue parte del equipo que obtuvo el subcampeonato en la Copa Panamericana en Colima, México.

Así va el Mundial

Este lunes, Doris Sofía estará de nuevo en acción con Colombia a partir de las 7:30 a.m. (hora de nuestro país), en su segundo juego del Mundial contra China, una de las selecciones favoritas al título, ganadora de tres medallas de oro olímpico y dos en mundiales.

En su debut, Colombia perdió 3-0 ( 25-15, 25-18 y 25-13) contra República Dominicana, mientras que China le ganó 3-1 a México, el otro rival del grupo.

La meta del equipo colombiano es lograr su primera victoria en un Mundial, y para conseguirla tienen por delante los partidos contra China y contra México (miércoles 27 de agosto, 4:00 a.m.). Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final del certamen que reúne a las mejores 32 selecciones del planeta.

Por el momento, los grupos están liderados por Tailandia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Turquía, Alemania, República Dominicana y Japón. Colombia se encuentra en el último lugar del Grupo F. En la clasificación mundial femenina, Italia, Brasil y Polonia ocupan el podio, mientras que Colombia se encuentra en el puesto 18. Sus próximos rivales, China y México, están en las casillas 5 y 23, respectivamente.

