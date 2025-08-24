Doris Manco cumple sus sueños: Mundial con Colombia en Tailandia y jugará con Alianza Lima de Perú

Doris Sofía Manco González irradia fuerza, potencia, buena energía y una alegría contagiosa en los coliseos donde actúa. La sonrisa es su carta de presentación y le ayuda a ganar confianza, ya que, aunque al principio puede parecer tímida, en realidad es una joven alegre, optimista y muy disciplinada que tiene claro el camino que quiere seguir en el deporte.
Hace cinco años, se adentró en el mundo del voleibol. Su madre, Diana González, también fue jugadora, pero nunca la impulsó a seguir sus pasos. Sin embargo, las condiciones innatas de Doris, como su impresionante 1,82 m de estatura, su fuerza, potencia y su gran capacidad de salto y bloqueo, la han llevado lejos. Aquella niña que la profesora Sandra invitó a un semillero en el colegio Luis Carlos Galán de Carepa ahora es parte de la Selección Colombia de mayores y está disputando su primer Mundial en territorio asiático.