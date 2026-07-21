Los diez actos administrativos del Gobierno Petro más demandados ante la jurisdicción contencioso-administrativa

Diez actos administrativos expedidos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la firma SPL Salgado Abogados y Consultores, que solicita a los jueces revisar la legalidad de estas disposiciones.
Las acciones judiciales cuestionan normas expedidas entre 2021 y 2026 por considerar que, en distintos casos, habrían creado obligaciones sin sustento legal, excedido la potestad reglamentaria, desconocido el principio de reserva de ley o generado efectos sobre la seguridad jurídica de ciudadanos, trabajadores y empresas.